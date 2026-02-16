Cantante, animador y pionero de la bailanta, Pichi Landi pasó por Grassi.com en el inicio de los carnavales de Brandsen y repasó más de 45 años de escenarios, anécdotas y afecto con la ciudad. Entre recuerdos, música y actualidad, dejó una frase que resume su presente: “Me estoy despidiendo de los escenarios, pero no me dejan”.

En pleno carnaval de Brandsen, con el ritmo ya latiendo en la ciudad, Pichi Landi volvió a sonar fuerte en Brandsen. Invitado al programa Grassi.com (FM 90.7), el artista recorrió su extensa carrera, recordó sus años dorados en los bailes locales y contó qué está haciendo hoy, cuando asegura que está empezando a despedirse… aunque el público no se lo permita.

Pichi Landi

Con más de 45 años de trayectoria como cantante y animador, Pichi comenzó a los 13 años, cuando ya era profesor de teoría, solfeo, teclado y guitarra. Desde entonces no paró. “Todavía me emociona llegar a una discoteca y que los chicos me pidan fotos y autógrafos”, confesó, dejando en claro que el escenario sigue siendo su lugar natural.

Brandsen, una historia de afecto

Si hay una ciudad que ocupa un lugar especial en su memoria, esa es Brandsen. Ocho grandes bailes de carnaval, el histórico Prado Español, instituciones como Bomberos, el Social, Las Mandarinas y cooperadoras locales fueron parte de su recorrido.

“El primero que me lleva a Brandsen fue el Negro Bianchi”, recordó. A partir de allí, la relación con la familia Ortega y tantos vecinos se convirtió en algo más que profesional. Incluso contó que llegó a tener una oficina y una habitación en la calle Ferrari 48, donde se quedaba a dormir los fines de semana cuando organizaba los bailes.

“¿Cómo me voy a olvidar de Brandsen?”, repitió varias veces durante la charla. Y no fue una frase hecha: hace pocos días volvió a cantar en un evento privado de la familia Ortega y vivió un momento que lo marcó. “La gente coreaba mis canciones. Mabel me abrazó y se emocionó… y ahí me quedé yo también”.

De la bailanta al Luna Park

El recorrido de Pichi Landi es, también, parte de la historia de la música popular argentina. Fue uno de los pioneros en conducir un programa de televisión transmitido directamente desde una bailanta. Por su ciclo Tropivisión pasaron artistas que luego serían figuras consagradas.

Allí, por ejemplo, presentó por primera vez a Los Auténticos Decadentes. “Este grupo mata”, recordó haberle dicho al operador cuando los escuchó ensayar. Los invitó al programa y durante nueve meses fueron parte del ciclo hasta que explotaron a nivel nacional.

Trabajó junto a figuras como Juan Carlos Calabró —con quien compuso “Tu ruta es mi ruta”, cortina de Calabromas—, Moria Casán, Antonio Gasalla y Roberto Galán. Incluso fue el primero en sacar a bailar a Mirtha Legrand en televisión. “Fui el primero que saqué a bailar a Mirta Legrand”, dijo entre risas.

También animó y cantó en el Luna Park en 1991, compartiendo escenario con campeones mundiales de boxeo como Nicolino Locche y Horacio Accavallo, en una noche que recuerda con orgullo.

El lugar que más lo marcó

Consultado sobre la ciudad que más lo identificó a lo largo de su carrera, no dudó: Mercedes, en la provincia de Buenos Aires. Allí realizó más de 40 presentaciones y hasta llenó el Teatro Argentino bajo lluvia torrencial. “Estaba lleno. Récord de público”, recordó.

Su presente: nuevos temas y despedida en marcha

Lejos de quedarse en los recuerdos, Pichi Landi sigue activo. Grabó nuevas canciones como “Qué lindo verano”, “La piedrita en el zapato”, “Vamos para la bailanta” y el reciente “Corso y baile de carnaval”, un tema que encaja perfecto con esta época del año.

Continúa con programas de televisión y radio —entre ellos Pentagrama Musical, que se retransmite por más de 200 emisoras— y produce a la Banda Ángel, que ya suena en Pasión de Sábado.

Sin embargo, dejó una frase que sorprendió: “Me estoy despidiendo de los escenarios”. Y enseguida explicó, entre risas: “Estoy haciendo una despedida más larga que Los Chalchaleros. Yo me quiero retirar… pero no me dejan”.

La vigencia, el cariño del público y la energía que transmite en cada presentación parecen contradecir cualquier intento de retiro.

En el inicio de un nuevo carnaval en Brandsen, la charla con Pichi Landi no fue solo un repaso artístico, sino también un viaje a una época en la que los bailes convocaban a miles de personas y la música popular era una verdadera fiesta comunitaria.

Reportaje completo

