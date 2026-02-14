Entre el 13 y el 14 de febrero, personal policial de nuestra localidad llevó adelante operativos que derivaron en la detención de un hombre con pedido de captura activo, la aprehensión de otro por disturbios en la vía pública y el hallazgo de una motocicleta denunciada como robada.

Detuvieron a un hombre que tenía un pedido de captura activo por robo

El primer hecho ocurrió ayer en el kilómetro 60 de la Ruta Provincial 210, en el marco del operativo de interceptación vehicular. Allí, efectivos del Comando de Patrullas local aprehendieron a un hombre de 21 años domiciliado en Florencio Varela, sobre quien pesaba un pedido de captura por hurto emitido por el Juzgado de Garantías N° 3 de Quilmes. Tras cumplimentar las actuaciones correspondientes, la autoridad judicial dispuso su posterior liberación.

Detuvieron a un hombre por estar en estado de ebriedad mientras insultaba alterado

Ayer mismo, en el kilómetro 61,800 de la misma ruta, personal policial acudió a un llamado y encontró a un hombre de 47 años y vecino de la ciudad, en estado de alteración y profiriendo insultos. El test de alcoholemia arrojó resultado positivo de 2,14 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que fue aprehendido por infracción a los artículos 72 y 74 inciso A del Decreto Ley 8031/73, con intervención del Juzgado de Paz local.

Encontraron una moto que había sido robada a fines de enero

En tanto, el 14 de febrero se informó el esclarecimiento de un hurto denunciado el pasado 23 de enero. Una joven de 25 años había denunciado la sustracción de su motocicleta Motomel Max S110, que se encontraba sin medidas de seguridad en el patio delantero de su vivienda ubicada en Sáenz Peña al 3000. Tras tareas investigativas, el Grupo Táctico Operativo halló el rodado oculto entre pastizales en un camino vecinal entre Palo Borracho y Eucaliptus. La Unidad Funcional de Instrucción descentralizada de Brandsen dispuso actuaciones por hallazgo y la intervención de peritos. La investigación continúa para determinar a los autores del hecho.

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp