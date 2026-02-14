A través de sus redes sociales, la Comuna dio a conocer el cronograma de servicios que prestará la empresa de transporte, debido a los Carnavales.

Los viajes que se realizarán serán Brandsen-Jeppener, Jeppener-Brandsen y Altamirano-Brandsen. Los horarios destacados en amarillo pertenecen a los servicios agregados debido al evento que se llevará a cabo hoy, el domingo y el lunes en nuestra ciudad.

