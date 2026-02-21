La Delegación de Jeppener realizará un encuentro de raza canina Dachshund o perro salchicha en el marco del Encuentro de Artesanos y Emprendedores de la localidad.

El mismo tendrá lugar el 22 de febrero a las 18:00 en el Predio La Tranquera, y los interesados deberán inscribirse enviando un mensaje al (2223)50-7216 o acercándose a la Delegación.

