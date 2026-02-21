La familia de Patricia Peña lo perdió todo tras un incendio que arrasó con su hogar. Por este motivo, los vecinos decidieron organizar una colecta que tendrá lugar este domingo, a través de la cual buscan reunir elementos para colaborar con los afectados.

El evento se llevará a cabo en la plaza del barrio Las Higueras a partir de las 18:00. Para sumarte a este evento podés colaborar con sábanas, frazadas, camas, mesas, sillas, muebles de cocina, ropero o electrodomésticos. Una de las organizadoras nos contó que los asistentes también pueden colaborar de otra manera ya que la estructura de la vivienda también se destruyó: «También se aceptan vales por materiales de construcción, cal, cemento, arena, ladrillos huecos».

Del evento participarán el DJ Gustavo Montes, Carlitos y Javito Urquiola darán un show; y además, la murga Tumbados de la Bartola se sumará a esta cruzada solidaria con una presentación para todas las personas que se acerquen.

Si tenés alguna consulta podés comunicarte al (011)32092378 (Gustavo) o al (2223)479056 (Eduardo).

