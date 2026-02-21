Este sábado y domingo se realizará un evento solidario en Domselaar

El encuentro fue organizado por la organización Bohemian Food and Drinks junto a un grupo de artesanas de la localidad. Además, el objetivo es lo que más alegra: será a beneficio del merendero Barquito de Esperanza, de Alejandro Korn.

La 4° edición de este evento se llevará a cabo el 21 y 22 de febrero a partir de las 17:00 en el Club Real de Domselaar, ubicado en Juan B. Justo y Alem. Nadia, una de las organizadoras nos dijo: «Armamos estas ediciones de la ruta solidaria donde elegimos un comedor o merendero y hacemos un evento a beneficio».

Si bien la entrada no tiene costo y se trata de una convocatoria abierta, para ingresar deberán llevar algún alimento no perecedero. Los asistentes podrán disfrutar de puestos de artesanos y emprendedores, murgas, shows en vivo, peloteros gigantes para los más chicos y el gran cierre con una presentación del Jorge Ávila y el Chino Agostini.

