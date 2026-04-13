El sábado 18 de abril se realizará un homenaje a trabajadores de la salud de nuestra localidad. El mismo se organizó en el marco del Día Mundial de la Salud, que se conmemora cada 7 de abril.

El encuentro tendrá lugar a las 16:30 en el Cementerio Municipal, y estará a cargo de Patricia Betanzo. De esta manera se rendirá homenaje a médicos, obstetras, personal de enfermería y odontología.

Durante el recorrido se rendirá homenaje a médicos, obstetras, personal de enfermería y profesionales de la odontología, destacando su labor y el legado que dejaron en la comunidad.

La invitación está abierta a quienes quieran sumarse a este espacio de encuentro, memoria y reconocimiento.

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