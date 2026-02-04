El presidente de la Juventud Radical analizó la crisis de los partidos tradicionales, defendió la necesidad de formar dirigentes y destacó la llegada de Sergio Chiarella a la conducción nacional de la UCR.

“Tener un presidente del partido con una identidad radical tan clara nos devuelve una referencia y una esperanza”.

El presidente de la Juventud Radical de Brandsen, Joaquín Vrancic, brindó una extensa entrevista en Grassi.com (Estación Radio), en la que reflexionó sobre el presente y el futuro de los partidos políticos tradicionales y el rol de la juventud en la reconstrucción de la militancia, entre otros temas.

Vrancic planteó que uno de los principales problemas de la política actual es la pérdida de la función formadora de los partidos. “Durante muchos años se dejó de formar dirigentes y se empezó a ver a la política como una fuente de trabajo. Ese es el gran error. Cuando la política se transforma en una salida laboral, se rompe la estructura partidaria y aparecen las alianzas forzadas entre espacios que no tienen nada que ver entre sí”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que la Juventud Radical busca recuperar el sentido original de la militancia: “Cada militante tiene que desarrollarse en su vida privada y profesional. Después, si llega la oportunidad, hacer un aporte al sector público. Pero no puede ser al revés”.

“NOS TRATAN DE LIBERALES Y PERONISTAS”

Vrancic destacó la importancia del momento que atraviesa la Unión Cívica Radical, con la designación del presidente más joven de su historia, Sergio Chiarella, intendente de Venado Tuerto. “Que sea un dirigente surgido de la juventud no es un dato menor y genera mucha expectativa”, afirmó.

Asimismo, subrayó que la identidad radical vuelve a ocupar un lugar central en el debate político. “Hoy nos pasa que algunos nos tratan de liberales y otros de peronistas. Habíamos quedado en un limbo. Tener un presidente del partido con una identidad radical tan clara nos devuelve una referencia y una esperanza”, señaló.

Para Vrancic, el radicalismo siempre fue un partido amplio, con distintas corrientes internas, y la discusión actual no es ajena a su historia. “Alfonsín no fue el único gran dirigente del radicalismo. También estuvieron Balbín, Alvear, con miradas más de centro o centro-derecha. Las internas son parte de nuestra historia y seguramente las va a volver a haber”, explicó.

MOTOS Y CONTROLES: UNA PROBLEMÁTICA LOCAL

Otro de los ejes centrales fue la situación de las motos en Brandsen, una problemática que genera preocupación y debate en la comunidad. Desde su rol de joven y dirigente, Vrancic planteó que es un tema recurrente en cada charla y remarcó que el hecho de que circulen a altas horas de la madrugada no tiene como objetivo molestar a los vecinos: “En mi grupo de amigos hay muchos que tienen moto y no quieren joder a los demás”.

“Creo que tiene que haber ‘mea culpa’; hay una parte de responsabilidad individual que la sociedad tiene que asumir. No usar casco es una decisión personal que puede costar la vida. El Estado no puede estar en cada esquina cuidando decisiones privadas”, expresó.

Sin embargo, también cuestionó la efectividad de los controles actuales. “Hacer operativos en el centro o en la plaza, muchas veces termina perjudicando a trabajadores que vuelven a su casa y no soluciona el problema de fondo. Se hace para mostrar que se está haciendo algo”, sostuvo.

Como alternativa, propuso la creación de espacios específicos y controlados, alejados del casco urbano, donde los jóvenes puedan circular con sus motos cumpliendo todas las normativas. “Mientras se siga persiguiendo a los motoqueros, se va a generar una grieta entre jóvenes y fuerzas de seguridad. Eso no termina bien. Hay que tomar decisiones políticas de fondo”, afirmó.

