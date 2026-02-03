El club deportivo convoca a una nueva competencia que se desarrollará el 8 de febrero. La misma cuenta con cupos limitados, conocé cómo inscribirte a continuación.
A partir de las 09:00 se dará inicio a la segunda edición de este campeonato que se llevará a cabo en el Predio Infantil Club Estrella. Este evento deportivo será a beneficio del Fútbol Juvenil, Femenino, Senior y Master.
Quienes estén interesados en participar y quieren inscribirse deben mandar un mensaje al (2223)46-8872 o al (2223)50-9174.
