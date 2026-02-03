Habrá cambios en la recolección de residuos y sumarán cartelería informativa

Instituciones y organizaciones locales participaron de la Mesa de Residuos. Menos basura, más conciencia: el plan del Municipio.

El Municipio continúa avanzando en la implementación de políticas públicas destinadas a mejorar la gestión de los residuos sólidos urbanos, a través del trabajo articulado con instituciones y organizaciones de la comunidad.

Así lo informó la Comuna luego de la segunda reunión de la Mesa Participativa de Residuos, la cual se realizó con la participación de representantes de Gómez Recicla, Guardas Ambientales, PBxA, la Sociedad de Fomento Barrio Las Acacias, junto a referentes municipales y personas vinculadas al área.

Durante el encuentro se avanzó en el diseño de la cartelería que será utilizada en escuelas, clubes e instituciones para acompañar la separación de residuos. En total se elaborarán tres tipos de carteles, con una producción inicial de veinte unidades, incorporando colores asociados a los tachos de separación para facilitar su correcta identificación.

Además, analizaron la estrategia de comunicación de la campaña de separación de residuos, definiendo que las publicaciones en redes sociales se realizarán en función de las métricas de visualización y alcance de los canales oficiales del Municipio, “con el objetivo de maximizar el impacto en la comunidad”.

PÚBLICO JOVEN

Uno de los puntos destacados fue la propuesta de impulsar acciones de concientización orientadas especialmente al público joven, mediante el trabajo conjunto con clubes y jóvenes deportistas, quienes podrán participar activamente en actividades de promoción ambiental.

También se acordó comenzar con la separación de residuos dentro de los edificios municipales, como parte del compromiso del Estado local de predicar con el ejemplo y fortalecer la credibilidad del sistema.

RECOLECCIÓN: MEJORAS E INFORMACIÓN

Con relación al sistema de recolección, se definió que, una vez instalada la campaña de separación, la recolección de residuos secos podrá realizarse con frecuencia semanal, optimizando recursos y mejorando la organización del servicio.

Entre otras medidas, se avanzará en la implementación de autoadhesivos informativos para domicilios que no separen correctamente los residuos o los dispongan en días no correspondientes, priorizando el enfoque educativo y de concientización.

Durante la reunión también se abordó la importancia de mejorar los procesos posteriores a la recolección, destacándose la necesidad de revisar el tratamiento de materiales reciclables para que el esfuerzo de los vecinos se vea reflejado en la gestión final de los residuos.

Asimismo, se trabajará en la difusión de la obligatoriedad de colocación de canastos domiciliarios y en la planificación de acciones de gestión de residuos durante los carnavales, aprovechando la gran convocatoria de público para fortalecer la concientización ambiental.

Por otra parte, se avanzará en la inscripción al voluntariado ambiental municipal, con el objetivo de conformar un grupo de promotores ambientales que acompañen las acciones territoriales y las campañas de concientización.

La próxima reunión de la Mesa Participativa de Residuos se realizará el miércoles 25 de febrero a las 17, donde se continuará avanzando en la planificación de acciones concretas en el marco del Programa Municipal de Gestión Integral de residuos.

