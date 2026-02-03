Vecinos advierten que los incendios se repiten y sospechan que podrían ser intencionales. Bomberos no pueden controlar la situación.

Un nuevo incendio se registró en las últimas horas en campos ubicados en los alrededores de la Ruta 2, en una zona lindera al barrio Las Palmeras. El hecho volvió a encender la alarma entre los vecinos, ya que los siniestros tienen una frecuencia que genera preocupación. El lunes, hubo otro de similares características en el exbarrio FETRAES.

Según relataron habitantes del lugar, el fuego se habría iniciado durante la tarde y demandó la intervención de varias dotaciones de Bomberos Voluntarios, que trabajan intensamente para controlar la situación y evitar que las llamas avanzaran hacia sectores habitados.

En ese sentido, varios testimonios coinciden en señalar que los incendios podrían ser intencionales, aunque hasta el momento no hay información oficial que lo confirme. La reiteración de estos hechos genera inquietud no solo por el riesgo ambiental, sino también por la seguridad de las familias que viven en los barrios cercanos.

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp