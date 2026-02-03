Inició el curso de ingreso a las tecnicaturas en Producción Animal y Producción Vegetal.



Con una importante participación de estudiantes, comenzó el curso de ingreso para las Tecnicaturas Universitarias en Producción Animal y Producción Vegetal, que se dictan en el Centro de Extensión Universitaria, en el marco del convenio con la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNLZ.



La jornada inaugural se llevó a cabo en las aulas de la Universidad de San Vicente y contó con una charla informativa brindada por Eleonora Vázquez, secretaria de Educación, junto a Pablo García, director de Políticas Universitarias, quienes dieron la bienvenida a las y los ingresantes y destacaron la importancia de estas propuestas académicas para el desarrollo local y la ampliación del acceso a la educación superior.



En esta primera promoción, se registraron 74 ingresantes en la Tecnicatura en Producción Vegetal y 121 ingresantes en la Tecnicatura en Producción Animal, reflejando el creciente interés por carreras vinculadas al sector productivo y agropecuario de la región. Durante el curso de ingreso, las y los estudiantes cursarán las materias Orientación a la Vida Universitaria, Matemática, Biología y Química, contenidos fundamentales para acompañar el inicio de la trayectoria académica y facilitar la adaptación a la vida universitaria.



Desde el Municipio de San Vicente destacaron que estas nuevas tecnicaturas representan un paso más en la consolidación de la UNSaV como un espacio estratégico para la formación, la inclusión y el desarrollo de oportunidades educativas en el distrito. Esta iniciativa reafirma el compromiso de continuar fortaleciendo la educación pública y de calidad, generando oportunidades concretas de formación superior y promoviendo el vínculo entre educación, producción y desarrollo local.

