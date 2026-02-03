El Museo local descubrió fósiles de cinco ejemplares de Smilodon populator poniendo a Brandsen bajo la lupa de la comunidad científica internacional. Cómo y cuándo pueden ir a visitarlos.

La sección de Paleontología del Museo y Archivo Histórico local realizó un importante hallazgo para la Ciudad y la Región, tras meses de excavaciones sistemáticas que permitieron descubrir restos de Smilodon populator, conocido comúnmente como Tigre “Dientes de Sable”. Estos felinos llegaron a Sudamérica hace aproximadamente dos millones de años, a partir de un levantamiento costero que unió América del Norte -de donde son originarios- con el Cono Sur.

Este depredador de la megafauna, originario de América del Norte, se caracteriza por sus grandes caninos superiores en forma de daga y por haber alcanzado un peso superior a los 400 kilos. El hallazgo se suma a las más de 20 especies prehistóricas con las que cuenta el museo local.

Según explicó Juan Carlos Velázquez, encargado de la sección Paleontología, los restos corresponden a cinco individuos, cuatro de ellos encontrados en una misma área, una concentración poco frecuente que no registra antecedentes similares en un sector tan acotado. Esta situación ubica a Brandsen en un lugar relevante dentro del mapa paleontológico a nivel provincial y nacional.

🖱️ Click para más información

TRABAJO CONJUNTO CON LA UNLP

El trabajo contó con el asesoramiento del licenciado Martín de los Reyes, de la División Paleontología de Vertebrados del Museo de Ciencias Naturales de La Plata, quien permitió determinar que estos animales habitaron la zona, se alimentaron en el lugar e incluso dejaron coprolitos (heces), lo que aporta mayor evidencia sobre su permanencia en el territorio.

El hallazgo abre nuevas líneas de investigación y futuras excavaciones para ampliar el conocimiento sobre esta especie que habitó la región miles de años atrás. Actualmente, algunas muestras se encuentran en estudio en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, mientras que otros restos pueden visitarse en el Museo “Dr. Frutos E. Ortiz” -Av. Mitre 146-, de lunes a viernes, de 9 a 13.

