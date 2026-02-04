Nuestra vecina, surgida del Atlético y Progreso, fue confirmada por el equipo nacional que competirá por el SVNS en tierras africanas durante el 14 y 15 de febrero.

Las Yaguaretés confirmaron su plantel para lo que será la primera etapa del SVNS 2, la cual se llevará a cabo en Nairobi, Kenia, entre el sábado 14 y el domingo 15 de febrero. Y nuevamente fue convocada Magalí Gervasio, la wing de La Plata Rugby Club y surgida del AyP.

Tras haber logrado hace unas semanas en Dubái el primer objetivo del año, que era obtener la plaza para las tres etapas del SVNS 2, el seleccionado argentino se reunirá del 5 al 7 de febrero en Casa Pumas, en una concentración de tres días que servirá de preparación para la primera cita de la segunda división del Circuito Mundial.

El conjunto nacional, debutará el sábado 14 ante China desde las 3:00 de la madrugada, mientras que el siguiente cruce se dará ante España a partir de las 6:02 de la mañana. Por último, el sábado se cerrará con el cruce frente a Brasil, desde las 9:04 de la mañana.

En tanto, el domingo será el turno del partido frente a Kenia, a partir de las 5:44, a su vez que el próximo se dará ante Sudáfrica, a las 9:12.

Finalizadas las tres etapas, los primeros cuatro seleccionados clasificarán a las Finales del Circuito Mundial (SVNS World Championship), que enfrentará a los mejores 12 seleccionados a lo largo de tres torneos: Hong Kong (17 al 19 de abril), Valladolid (29 al 31 de marzo) y Bordeaux (5 al 7 de junio). En la rama femenina esperan Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, Canadá, Francia, Japón, Fiji y Gran Bretaña.

Para Nairobi, Las Yaguaretés repiten las mismas 13 jugadoras que participaron del SVNS 3 en Dubái:

BRÍGIDO, Virginia – Córdoba Athletic (Cordobesa)

DELGADO, Candela – Cardenales (Tucumán)

DÍAZ, Malena – Universitario de Córdoba (Cordobesa)

ESCALANTE, Cristal – Las Águilas (Nordeste)

GERVASIO, Magalí – La Plata RC (URBA)

GONZÁLEZ, Sofía – CASA de Padua (URBA)

IACARUSO, Francesca – Ciudad de Buenos Aires (URBA)

LECUONA, Milagros – Centro Naval (URBA)

MEDINA, Azul – Cardenales (Tucumán)

PEDROZO, Paula – La Salle (URBA)

REDING, Antonella – Echagüe (Entrerriana)

RODICH, Talía – Las Águilas (Nordeste)

TALADRID, María – La Plata RC (URBA)

