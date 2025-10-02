Durante la medianoche, las llamas arrasaron con el edificio y lo dejaron inutilizable. Este viernes comenzarían a repararlo.

En las primeras horas de este miércoles, se produjo un incendio en el puesto policial del barrio Las Acacias ubicado sobre Ruta 210. Al parecer, un desperfecto eléctrico fue el causal de las llamas.

Según informaron en “Una Buena Mañana” (Estación Radio), no hubo que lamentar heridos, pero los daños materiales fueron casi totales; las llamas arrasaron con todo lo que había dentro y solo quedó la estructura. El edificio había sido inaugurado en mayo del 2017 y era un punto estratégico de control para el ingreso y el egreso a la Ciudad.

Trabajaron en el lugar trabajaron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios y al parecer, desde mañana una empresa contratada por el municipio se haría presente para poder poner en valor el puesto y que pueda volver a funcionar a la brevedad.

