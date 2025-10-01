El miércoles 1 de octubre, personal de la Estación de Policía Comunal, GTO y DDI Brandsen intervino en un hecho ocurrido a bordo de un colectivo de la empresa Línea 51.

Según informaron fuentes policiales, dos individuos habrían exhibido un arma de fuego y amenazado a un pasajero, obligándolo a descender en jurisdicción de Brandsen. Ante el llamado al 911, el ómnibus fue interceptado en la zona de RP 210 km 55 aprox. (Domselaar).

Durante la requisa se secuestró un revólver calibre 32 sin numeración visible, tres teléfonos celulares, una mochila, prendas de vestir y una suma de 70.400 pesos en efectivo.

Los dos sospechosos fueron aprehendidos. Al cursar los datos, uno de ellos registraba una orden de captura activa por un hecho de hurto en La Plata.

La Fiscalía de Brandsen dispuso actuaciones por Amenazas calificadas por el uso de arma y Portación ilegal de arma de fuego.

