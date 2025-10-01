Había participado de un violento robo en pleno centro y la justicia pidió su captura, pero ya se encontraba en la Alcaidía Departamental de Varela por otro hecho; previamente hubo otros dos detenidos.

En la jornada del miércoles, Policía Comunal, en el marco de una investigación por robo agravado en poblado y en banda y encubrimiento, logró esclarecer un hecho ocurrido el pasado 13 de febrero en la esquina de Alberti y Paso, cuando una vecina fue abordada por al menos cuatro hombres que, movilizados en un automóvil Citroën C4 gris, le sustrajeron su camioneta Volkswagen Amarok.

Tras una serie de tareas investigativas y operativos en conjunto con la UFID Brandsen, el caso fue esclarecido mediante diversos allanamientos llevados a cabo en la localidad de Florencio Varela y permitió la identificación de un masculino de 21 años, quien ya se encontraba detenido en la Alcaidía Departamental por otro hecho.

En marzo ya habían capturados otros dos jovenes de 22 y 19 años, respectivamente. En aquel procedimiento, además, se incautaron varios teléfonos celulares y prendas de vestir presuntamente utilizadas durante el hecho. El caso fue caratulado como “Robo agravado en poblado y en banda – Encubrimiento (Esclarecido)”.

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp