Un hombre de 41 años fue interceptado por personal policial mientras caminaba con una mochila en la intersección de Cavagnis y Durañona . Al ser requerido por los efectivos para mostrar el contenido que transportaba, el individuo emprendió la fuga, desplazándose por los techos del vecindario.

Ante esta situación, se desplegó un operativo de búsqueda con participación del personal policial y de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de Brandsen, el cual arrojó resultados negativos respecto a la localización del sujeto.

Sin embargo, tras la persecución, la mochila fue hallada abandonada sobre la vereda de la calle Pedro Hita. La misma fue trasladada a la comisaría local para su resguardo. En su interior se encontraron un par de medias, tres llaves, un par de guantes y ocho mechas de taladro.

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Brandsen interviene en el caso, que fue caratulado como “Averiguación de ilícito”. Las autoridades continúan con la investigación para determinar el origen de los elementos hallados y el posible vínculo del individuo con algún hecho delictivo.

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp