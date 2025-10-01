En la Escuela Primaria N° 7 de la localidad de Gómez se realizaron trabajos de infraestructura que incluyeron la reparación del cerco perimetral y la colocación de dos portones nuevos.

Estas acciones permiten mejorar las condiciones del establecimiento y garantizar un espacio más seguro y adecuado para el desarrollo de las actividades educativas.

Dirección de prensa | Municipalidad de Brandsen | Tel: 02223-442201 int. 148 |

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Unite a nuestros grupos de WhatsApp | Sumate a nuestro canal de WhatsApp