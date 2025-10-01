Alumnos y docentes de la Escuela Primaria N° 6, la Escuela Primaria N° 16 y el Jardín de Infantes Rural de Matrícula Mínima N° 3 realizaron una salida educativa al Museo Podestá, en la ciudad de La Plata, donde conocieron la historia del circo criollo y del teatro nacional, recorriendo vestuarios, escenografías y documentos de los hermanos Podestá, pioneros de la escena argentina.

Por su parte, los estudiantes de la Escuela Primaria N° 11 de Buchanan llevaron adelante una jornada de aprendizaje en la ciudad cabecera de Brandsen, con visita al Museo Histórico Municipal y a sitios emblemáticos como el Paseo Malvinas, que forman parte de la memoria y la identidad de la comunidad.

Estas experiencias fueron posibles a través de un trabajo articulado del Municipio con las instituciones educativas, que permitió acercar propuestas culturales y educativas a las escuelas rurales, ampliando las oportunidades de aprendizaje fuera del aula.

