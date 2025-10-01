El natatorio climatizado Neovita comenzó esta semana un mes de concientización que constará de charlas, talleres para familias, difusión de consejos clave y material educativo para escuelas, clubes y medios locales. El mismo va dirigido para todos aquellos que quieran sumarse e informarse sobre seguridad acuática.

Accidentes prevenibles

¿Sabías que el ahogamiento es una de las principales causas de muerte no intencional en el mundo?

Cada año mueren más de 236.000 personas por ahogamiento, según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2023), lo que significa 646 personas por día. Es la tercera causa de muerte por lesiones no intencionales a nivel global. Con solo 6 cm de agua una persona puede morir ahogada.



Los niños menores de 5 años son los más vulnerables. En Argentina, el ahogamiento está entre las principales causas de muerte en la infancia (fuente: Ministerio de Salud). La mayoría de los casos ocurre en contextos cotidianos: piletas, tanques, bañeras o zanjas cercanas a la casa. SIN EMBARGO, EL 100% DE LAS MUERTES ES PREVENIBLE.

Mes de concientización y prevención

El NATATORIO CLIMATIZADO Neovita (JEPPENER/BRANDSEN) lanza la Campaña de Seguridad Acuática.

Desde esta semana y hasta el 2 de noviembre, Neovita impulsa la Campaña de Seguridad Acuática Red NADI 2025 en nuestra ciudad y la región. El objetivo es concientizar sobre los riesgos en el agua, prevenir accidentes y fomentar prácticas seguras en piscinas, ríos y espacios acuáticos.



Habrá charlas, talleres para familias, difusión de consejos clave y material educativo para escuelas, clubes y medios locales.

Sumate vos también: acercate a Neovita, pedí tu charla y ayudanos a difundir esta campaña que salva vidas.

Para más información, comunicate al 2223-466976 o visitanos en nuestra sede principal de calle Sargiotti 18 y Acceso, Jeppener, o en redes sociales: Instagram y Facebook.

Neovita y Red NADI 2025: porque el agua puede ser un espacio seguro si actuamos con responsabilidad ¡Cuidemos la vida en el agua!

