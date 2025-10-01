La Comuna, en el marco de la Iniciativa MUNA – UNICEF, implementa políticas públicas con el fin de garantizar recursos y generar entornos seguros.

El Municipio de San Vicente llevó adelante la jornada interinstitucional “Presentación del Plan de Acción Municipal”, en el marco de la Iniciativa MUNA (Municipio Unido por la Niñez y Adolescencia) que UNICEF desarrolla junto a gobiernos locales de todo el país.

El encuentro se realizó en el Salón Gaetani del Palacio Municipal, en la cual participaron Paula Pereyra, referente MUNA en San Vicente, Fernanda Potenza y Teresa Vargas, coordinadoras de la iniciativa MUNA-UNICEF, María Victoria Vozza y Maria Emilia Chiessa, integrantes del Equipo Pharos, socio implementador, acompañando a la Unidad Ejecutora Local que presentó los planes elaborados a partir del autodiagnóstico distrital realizado en 2024.

El Plan de Acción Municipal se enmarca en la Carta Compromiso, que define las principales líneas estratégicas de trabajo para los próximos años y que ha sido validado por especialistas de UNICEF. Estas líneas centrales son:

-Estrategias integrales para la Primera Infancia y entornos saludables

-Entornos libres de violencia

-Inclusión educativa de adolescentes fuera de la escuela

Además, el municipio se involucró en otras temáticas promovidas por MUNA, como Discapacidad y Salud Mental, fortaleciendo así un abordaje integral.

La Iniciativa MUNA busca que los municipios desarrollen políticas públicas destinadas a mejorar la vida de niñas, niños y adolescentes, con instancias de autoevaluación, fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica de UNICEF. Actualmente, se implementa en 160 municipios de 10 provincias del país, alcanzando en la Provincia de Buenos Aires a 65 municipios durante 2024.

En San Vicente, esta nueva mesa de trabajo permitió establecer acuerdos y definir las tareas necesarias para coordinar la implementación del Plan de Acción Municipal, con el objetivo de garantizar recursos y generar entornos seguros, inclusivos y saludables para la niñez y adolescencia.

Dirección de prensa | Municipalidad de Sanvicente | Visita nuestra web: https://www.sanvicente.gob.ar/ |

