Instituciones convocan a una recorrida educativa con el objetivo de conocer y concientizar sobre nuestra flora y fauna, además de celebrar el aniversario del barrio Las Acacias.
La Sociedad de Fomento del Barrio Las Acacias, en colaboración con Vecinos Ecológicos, Caléndula eco huerta y Gómez Recicla, invita a una caminata educativa al aire libre por el Río Samborombón Chico.
Esta actividad será el próximo sábado 4 desde las 10 se desarrollará en el marco de los festejos del 75° Aniversario del barrio Las Acacias y tiene como objetivo apreciar la belleza de los paisajes de la Ciudad, conocer la diversidad de nuestra flora y fauna “para aprender a cuidarla mejor”.
El punto de partida será en el puente del barrio, ubicado en el km 60,5 de la ruta 210. A los asistentes se les pide que concurran con agua, calzado cómodo, protector solar y repelente. «En el marco de los relevamientos de flora y fauna que venimos sosteniendo mensualmente, los invitamos a seguir caminando el Samborombón», agregaron desde la organización.
Del conversatorio y caminata participará la Lic. en Biología, Agustina Varela, quien ha estado investigando la Cuenca del Río como parte de su tesis doctoral. Para más información, comunicarse vía WhatsApp a los teléfonos: 11.36302122 / 2223.462698
