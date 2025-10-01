Desde las 10, habrá muestra estática con autores y editoriales, entre otros.

Este viernes 3 se realizará la Feria del Libro local de 9 a 16 en Plaza Brandsen. La misma se desarrollará bajo el lema » Brandsen lee en comunidad».



La misma contará con una muestra estática que contará con la participación de autores, ilustradores, editoriales, bibliotecas populares, instituciones educativas y un stand de la Dirección de Educación local. Asimismo, las cooperadoras escolares participarán con distintos puestos de venta.



Por otra parte, habrá charlas y talleres en distintos puntos céntricos y aledaños a la plaza como la Sala de Cultura, Biblioteca Popular “José de San Martín”, Museo y Archivo Histórico y Club Social.

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

Dirección de prensa | Municipalidad de Brandsen | Tel: 02223-442201 int. 148 |

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Unite a nuestros grupos de WhatsApp | Sumate a nuestro canal de WhatsApp





