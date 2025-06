Abril y Caro son hermanas y pertenecen a una nueva generación de hinchas de El Indio que parece ser la que seguirá los pasos de los actuales dirigentes. Una luz de esperanza en una era donde ya no se estila pasar tiempo en una institución.

Abril y Caro Lagos son dos hermanas que representan a una generación nueva de dirigentes, e hinchas del Club El Indio. Son community manager y fotógrafa, respectivamente, pero su vínculo va mucho más allá de la cancha: lo viven, lo respiran, lo eligen todos los días. En una entrevista con InfoBrandsen Desconectados, compartieron su recorrido, cómo se ganaron su lugar en la institución, su rol en la comisión directiva, y qué sueñan para el futuro del club.

El vínculo de las hermanas Lagos con el Cacique nació “en mi adolescencia, más que nada”, cuenta Abril. “Tenía 16, 17 años. Empezamos a ir a la cancha con mi prima, porque nosotras siempre vivimos mucho el fútbol en casa”, cuenta.

Aunque ninguna de las dos venía de una familia que se identificara con el club, mucho tuvo que ver la cercanía. “Vivimos enfrente, entonces un día se nos dio por ir. Teníamos alguna que otra amistad que jugaba, así que ahí empezamos”. Caro, cinco años menor, la siguió, aunque “solo acompañaba”. Sin embargo, ese primer paso fue suficiente para engancharse.

EL DETRÁS DE ESCENA

El club, como muchos de barrio, empezaba a dar sus primeros pasos en redes sociales. “Yo empecé a ayudar porque era algo que recién estaba arrancando. Joaquín Betanzos estaba armando todo, entonces le mandé si necesitaba ayuda, si quería que le edite cosas, y arranqué por ahí”, recuerda Abril.

Caro, por su parte, encontró su lugar detrás de la cámara. “Al principio lo hacía con el teléfono, pero ahora compramos una cámara”. Y aclara que por el momento es un hobby y nada más.

Para ellas, el objetivo es claro: “Captar los momentos, el detrás de escena, el vestuario, el día a día. Siempre nos gustó mucho eso”, coinciden.

JUVENTUD EN LA MESA CHICA

La relación con el club fue creciendo, y con ella, las responsabilidades. “Cuando estaba Pepe de Carvalho, hacíamos más que nada lo de la cancha, cubríamos los fines de semana y nada más”. Cuando asumió ‘Gruye’ Granzella fueron tomando más protagonismo y en este segundo mandato“cuando renovó la comisión, Marcelo me propuso ser parte”, cuenta Abril.

¿Cómo lo tomó? “Me sorprendió un poco, aunque lo veníamos hablando, se veía venir. Pero me quedé regulando”, dice entre risas. Hoy, Abril es vocal en la comisión directiva. “Me gusta ir a las reuniones, escuchar. No opino ni hablo mucho, pero me gusta estar ahí en el día a día, aprender. Queremos crecer con el club”, asegura.

“NOS CUIDAN, EL INDIO ES FAMILIA”

Una parte importante del relato es el lugar que sintieron dentro de un ámbito que tradicionalmente estuvo marcado por el fútbol masculino. “Teníamos cierto prejuicio, porque era gente mucho más grande, pero nunca sentimos diferencia. Al contrario, nos cuidan. Es todo como una familia”, destacan.

Con el regreso del equipo femenino, además, encontraron nuevas conexiones. “Son muy buenas chicas, hay un buen grupo. Hubo varias propuestas para que juguemos, pero preferimos seguir de este lado porque, si no, ¿quién saca las fotos?”, se ríen.

Abril, en su rol de dirigente en el despacho municipal.

DEJAR HUELLA

Si bien su compromiso es importante, saben que no es fácil mantenerlo. “Cuesta mucho que la gente esté, que trabaje y que le dedique tiempo al club. A mí me gusta y lo disfruto, elijo poner mi tiempo libre acá, pero siempre hay otra prioridad para la mayoría”, reflexiona Abril.

¿Les ha traído reclamos en casa? “Tratamos de manejarlo. Los días de semana estamos lo más posible en casa, ayudamos, estudiamos, y los fines de semana los dedicamos al club”, cuenta Caro, aunque avisa: “Cuando tenemos que viajar, sí, ya sabemos que es todo el día afuera. Pero lo disfrutamos”.

Y, además, miran más allá: “Nos gustaría estar en la toma de decisiones, crecer con el club. Nos gusta más el fútbol mayor, en general, y si el club crece, nos dedicaríamos a que crezca en todos sus aspectos”.

