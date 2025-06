La reunión con la diputada María Sotolano y Raúl Paz marcó el inicio de las conversaciones para una posible alianza con la UCR. También se refirió a la reaparición del expresidente del partido a nivel local.

Espinosa: “Esto no se trata de nombres propios ni de cómo se viste o qué color tiene el bigote. Hay que sentarse a conversar”.

El último sábado, el referente del PRO Brandsen, Jorge Espinosa se refirió a la reunión que mantuvo con la diputada María Sotolano en el comité local de la UCR junto a Raúl Paz de cara a una posible alianza para las Elecciones Legislativas 2025. La charla dejó entrever las intenciones de armar un frente opositor fuerte a nivel Distrito y Provincia, pero también desnudó, las dificultades y las internas dentro del espacio.

El punto de partida fue la reunión entre las autoridades locales del PRO y la UCR, que contó con la presencia destacada de María Sotolano, diputada nacional y referente cercana a Cristian Ritondo. Espinosa describió al encuentro como “excelente”, destacando la voluntad de ambas partes de trabajar en conjunto:

“Las dos fuerzas políticas expresaron total voluntad de converger en un frente. Estamos tratando de aprender de lo que nos pasó en 2023: sabemos que perdimos y queremos recuperar lo que podamos recuperar ahora en las legislativas para poder encarar 2027”, expresó el referente local del PRO.

Sin embargo, aclaró que si bien existe buena predisposición, los detalles y las definiciones formales dependen en gran parte de lo que se resuelva a nivel provincial y nacional. “La mesa de la provincia todavía no firmó ni delineó el acuerdo con La Libertad Avanza, y eso es fundamental para saber en qué condiciones y cómo se hará ese acuerdo entre partidos”, explicó.

SOBRE WALLASCH: “NO TENGO NINGUNA CONVERSACIÓN PENDIENTE”

Uno de los temas más ásperos de la charla fue la consulta sobre el rol de Adolfo Wallasch, ex presidente del PRO local, quien en las últimas semanas volvió a aparecer en escena política mostrando acercamientos con el concejal de LLA, Jonathan Roldán.

Espinosa fue directo: “Cuando Adolfo fue presidente del PRO, un día nos llamó, me dio una nota firmada irrevocable donde dejaba la presidencia por cuestiones personales. A partir de ahí, hasta hoy, no lo vi volver al ruido político ni se volvió a comunicar con nosotros”.

Y agregó: “Yo no reconozco en Adolfo Wallasch una nueva línea interna del PRO. Hasta que no venga alguien y me lo avale, no lo reconozco. Si mañana Cristian Ritondo le levanta la mano, yo lo aplaudo, le doy un beso y seguimos adelante, pero hasta ahora no lo tengo sentado en ninguna mesa política del PRO”.

Además recogió el guante con respecto a las declaraciones de Roldán con respecto a las negociaciones de los libertarios en la Ciudad: “Si el que tiene la lapicera no dialoga con quien constitucionalmente integra la presidencia del PRO (José García), uno no sabe si está negociando con parte del PRO o con Wallasch en forma individual. Eso tampoco lo tenemos claro”.

“ESTO NO SE TRATA DE NOMBRES PROPIOS”



En cuanto a la posibilidad de armar un frente amplio, Espinosa remarcó que está abierto a conversar no solo con la UCR, sino también con otras fuerzas locales: “Esto no se trata de nombres propios ni de cómo se viste o qué color tiene el bigote. Son partidos políticos: la UCR, que es centenaria; nosotros, que estamos bastante bien constituidos; y La Libertad Avanza, que ha surgido con mucha fuerza. Hay que sentarse a conversar”.

Admitió, sin embargo, que estas conversaciones todavía no se han dado de forma formal: “Hay gente que le gusta más o menos LLA. Incluso en la UCR hay quienes sienten escozor o sarpullido solo de nombrar a Javier Milei. Pero esto es institucional. Es un trabajo difícil, no es fácil juntar esas posiciones, pero hay que hacerlo”.

Espinosa, a pesar del caos se mostró optimista de cara al cierre de alianzas y listas: “Hay un quilombo bárbaro. Pasa en todos los espacios. Yo creo que en 10 a 15 días cada uno va a estar sentado en el sillón que le toca. Tengo total certeza y confianza en eso”.

ESCUCHÁ LA NOTA

