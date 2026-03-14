La edición n° 3078 ya se encuentra disponible en todos los kioscos de la ciudad, conseguí el tuyo. A continuación, los temas de tapa.

En el laboratorio y en la escena, dos jóvenes de aquí se lucieron en la semana de la Mujer

Una investigadora y la participante de un reality musical

Desde dos lugares absolutamente distintos y con proyectos también diferenciados, dos jóvenes locales tuvieron fueron reconocidas. Una de ellas es Tiziana Tedesco (foto izq.), vecina, egresada de Técnica 1 y estudiante de Farmacia en la UNLP que ayudó a desarrollar un sistema con IA para ayudar a los profesionales del rubro.

La otra es más conocida: Malena Dorado (der.), la hija de Tamara, que participó con buen eco en el reality musical que lleva adelante canal 13 y que ojalá sea el trampolín con el que espera dar su anhelado salto.

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Se agrava más la situación de Clapp

Tras echar a 35 de los 70 trabajadores que tenía la planta de Jeppener, ahora suspendieron por una semana al 70 por ciento del personal que había quedado y se supo que aún no se terminan de pagar los sueldos del mes pasado y tampoco el retroactivo del aumento que les habían dado a los trabajadores.

Una realidad que se repite en distintas escalas a lo largo del país y que deja ver crudamente que los números de la macroeconomía no permiten ver los alcances de la crisis laboral y la merma preocupante del consumo. Esta semana, el diario La Nación se hizo eco de la situación de Jeppener a través de una columna que reproducimos en página 2.

Instalarán cuatro aulas por el crecimiento de la Técnica 1, que superó el millar de alumnos

Durante la semana informaron la instalación de cuatro aulas modulares en la Escuela Técnica N°1, dando respuesta al crecimiento de la matrícula.

Explicaron que se trata de una medida transitoria, mientras se avanza en la construcción de cuatro aulas definitivas, con una inversión que supera los 520 millones de pesos.

Esta intervención busca resolver, de manera urgente, la falta de espacio físico, garantizando el normal desarrollo del ciclo lectivo 2026.

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Mañana vuelve la Metro

Las Mandarinas – Estrella a las 11 y Empalme – Atlético y Progreso a las 16

Ya está todo listo para el arranque de la Metro de San Vicente con formato nuevo y partido entre dos equipos de la Región. Mañana desde las 11, en diagonal Copérnico, Las Mandarinas recibe a Estrella y Atlético y Progreso visita a Empalme desde las 16.

El Indio, por la Chascomunense, será local de Atlético Chascomús a las 16.

El Concejo aprobaría el lunes el nuevo valor de las multas a los motoqueros ruidosos

Las infracciones por faltas leves recibirán una multa de entre los $284 mil y los $850 mil, pero quienes cometan faltas graves o sean reincidentes, deberán pagar entre 1,7 M y 11,3 M de pesos.

Silenciador para todos y papeles en regla.

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Alertan por falsos llamados ofreciendo turnos médicos

Utilizan nombre y logo del Hospital

La Municipalidad ha detectado llamadas telefónicas provenientes del número 221 488-7204, en las que se utiliza de manera indebida el nombre y logo del Hospital Municipal Francisco Caram para ofrecer supuestos turnos médicos.

Se advierte que podría tratarse de un intento de fraude. Por este motivo, se recomienda a la población no brindar datos personales ni información sensible ante este tipo de comunicaciones.

La denuncia correspondiente ya fue realizada ante las autoridades competentes. Para consultas o para solicitar turnos médicos, los únicos canales oficiales del Hospital Francisco Caram son:

turnos: 2223 43-6580.

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