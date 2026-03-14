Los Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad organizaron una noche de entretenimientos para este sábado a partir de las 21:00.

El valor de la entrada es de $5.000 e incluye siete jugadas de tres cartones. La noche incluirá el clásico servicio de cantina y sólo podrán ingresar las personas que lleven consigo un vale para jugar (sólo ingresan mayores de 6 años).

Además, desde la organización aclaran que los menores que ingresen deberán tener su propia entrada y participarán exclusivamente bajo el control de un mayor. Por otro lado, está prohibido el ingreso de alimentos e infusiones como mate, té, café, etc.

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