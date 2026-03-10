Tiziana Tedesco actualmente cursa el cuarto año de farmacia en la UNLP y en el marco de sus pasantías en el Laboratorio de Control de Calidad participó en la creación de un agente de inteligencia artificial pensada para asistir a profesionales en la preparación segura de medicamentos. Hablamos con ella para conocer más sobre este proyecto y lo que implica para el ámbito de la farmacéutica.

Una innovación tecnológica vinculada al ámbito farmacéutico comienza a abrirse paso desde el ámbito académico y de laboratorio. Se trata de un agente de inteligencia artificial programable diseñado para asistir en formulaciones magistrales, una herramienta que busca reducir errores y optimizar cálculos en la práctica diaria de los farmacéuticos.

Sobre el agente programado explicó: «Es una herramienta de apoyo para la realización de cálculos formulistas que utiliza inteligencia artificial aplicada a una biblioteca de contenido técnico farmacéutico». Según detalló, la biblioteca fue seleccionada por el equipo del laboratorio de Control de Calidad e Investigaciones Científicas (LCC) del Colecio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires (COLFARMA).La joven egresada de Escuela Técnica, explicó que el funcionamiento del sistema puede imaginarse como una gran biblioteca técnica organizada bajo reglas estrictas.

Tiziana explió que este trabajo permite a los farmacéuticos poder ingresar su consulta en la interfaz para obtener una respuesta detallada sobre el procedimiento que solicite. Además, mencionó que durante el desarrollo del agente notaron que muchos profesionales tenían dudas respecto a los cálculos o las correcciones de los mismos: «Esta herramienta contribuye a optimizar tiempos de trabajo sin comprometer la calidad de los resultados ni reemplazar el criterio profesional del farmacéutico».

Por otro lado le consultamos si puede tener errores, y ella respondió que si bien ha sido revisado por profesionales es posible que los presente ya que se encuentra en una etapa de prueba. Sin embargo, la identificación de los errores que puede llegar a tener es útil para continuar mejorando su funcionamiento y las respuestas que lanza.

«El proceso de desarrollo fue, en general, fluído. Incluyó múltiples instancias de búsqueda bibliográfica, optimización del rendimiento del agente y análisis de los resultados obtenidos. Se trató de un trabajo realizado de manera colaborativa», alegó la entrevistada.

👉 Seguinos en Instagram para enterarte de todas las novedades

Además de su precisión técnica, el desarrollo apunta a ser una herramienta práctica para el trabajo cotidiano en farmacias y laboratorios. “En el día a día es fácil de usar. De hecho, es bastante intuitivo. Uno ingresa su consulta bien detallada y el sistema devuelve un resultado paso a paso, explicando cada uno de los procesos”, explicó Tedesco.

«El surgimiento de la idea se dio durante un intercambio con el Director Técnico, Farm. Carlos Luis Scoccia Cestac, respecto a las funcionalidades y el alcance de otra aplicación desarrollada por COLFARMA llamada CALCULAPRECIO. A partir de esa conversación surgió el desafío», detalló ella.

El proceso lo caracterizó como un momento de aprendizaje y prueba que se extendió durante algunos meses, ya que el objetivo fue lograr que el agente lance respuestas sólidas y confiables ante la consulta de los profesionales: «Implicó trabajar sobre varias versiones del manual de instrucciones que constituye la base de funcionamiento de la herramienta».

Tiziana dijo que el agente en principio no requiere actualizaciones frecuentes, pero que entienden que frente al avance de la tecnología y los conocimientos del ámbito farmacéutico en un futuro puede requerir de ellas. Por otro lado, mencionó que la actualización de las instrucciones y de la bibliografía específica depende del equipo de laboratorio que lo crea.

Este es el primer producto que desarrolla más allá de que anteriormente existieron versiones preliminares de este proyecto. Sin embargo, este es el primer producto formalmente desarrollado por el Laboratorio de Control de Calidad e Investigación Científicas.

También indagamos sobre sus vivencias y lo que sintió al ver el resultado final: «Fue una experiencia enriquecedora ya que implicó salir de la zona de confort habitual del trabajo», expresó. Sumó que pensar en cómo transformar una idea en una herramienta concreta y contar con el apoyo y compañamiento del equipo de laboratorio fue algo muy valioso. Además, «Ver el resultado final funcionando y alineado con la idea original generó una gran satisfacción, ya que se trató de un proyecto en el que se invirtió mucho esfuerzo».

La presentación oficial será el próximo 23 y 24 de mayo durante el 6º Congreso de Preparaciones Magistrales que se desarrollará en la Ciudad de Mar del Plata, por lo que le preguntamos cómo se preparan. Tedesco esplicó que lo hacen con mucha expectativa y entusiasmo por compartir el proyecto con colegas farmacéuticos: «El Congreso representa una oportunidad muy valiosa para presentar la herramienta, recibir devoluciones de profesionales del área y discutir sus posibles aplicaciones en la práctica farmacéutica».

Por último, habló sobre la disponibilidad de este agente para el público. Detalló que a partir de la presentación del mismo en el Congreso anteriormente mencionado, estará disponible para su uso por parte del público profesional: «La idea es que esté disponible para cualquier farmacéutico que quiera utilizarlo y sea de libre acceso. Va a ingresar a la página de COLFARMA y va a haber un link, puede que esté en un foro de formulaciones magistrales que tiene el Colegio. El único rerquisito que necesita la gente para acceder es tener una cuenta de Google».

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp