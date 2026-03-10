Las personas mayores son nuevamente el blanco de una modalidad de estafa. Un médico advirtió sobre la misma por redes sociales, y mencionó que un falso perfil de PAMI envía un link mencionando el descuento del 100% en medicamentos.

Al tocar ese link, los estafadores pueden acceder a datos personales y de cuentas bancarias que serán usadas para solicitar créditos a nombre de la víctima o hacer compras.

ANTE LA DUDA, BLOQUEAR EL CONTACTO Y REPORTARLO.

Es importante tener precaución ante la situación, por eso la página web oficial de PAMI compartió algunas recomendaciones para tener en cuenta y prevenir cualquier fraude.

CÓMO IDENTIFICAR UNA CUENTA OFICIAL DE PAMI

+ Siempre tienen un tilde de verificación junto al nombre de la cuenta. Se trata de un círculo celeste que dentro contiene una tilde blanca.

+ Las redes sociales de PAMI tienen un historial de publicaciones extenso. Esto quiere decir que las cuentas no fueron creadas recientemente ni contienen pocas publicaciones.

+ Cuentan con miles de seguidores.

CONCEJOS PARA EVITAR ESTAFAS VIRTUALES

+ PAMI nunca se contactará con los afiliados (ya sea por mensajes o llamadas) para iniciar un trámite.

+ Todas las redes sociales de PAMI están verificadas. Es decir, tienen un círculo azul con una tilde blanca junto al nombre de la organización.

+ PAMI no tiene intermediarios en redes sociales. Nadie que se contacte a través de las redes sociales (Whatsapp, Facebook, Instagram, Twitter) en nombre de PAMI pertenece a la organización.

+ No compartas tus datos personales con ninguna cuenta de redes sociales que no sea la oficial de PAMI. No compartas tus datos personales en comentarios de redes sociales, es mejor que llames a los teléfonos que figuran en el sitio web oficial.

+ PAMI no promociona ni vende insumos, es decir, que si alguna cuenta de Facebook, Instagram, Twitter o algún número de Whatsapp se contacta ofreciéndote pañales, medicamentos u otros insumos, es importante bloquear al contacto, ya que no es la obra social real.

FUENTES: @elmedicoenmicasa y página web oficial de PAMI.

