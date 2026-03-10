El Municipio realiza un relevamiento sobre el interés en programas de energía solar

La Municipalidad de Brandsen lanzó una encuesta destinada a relevar el interés de vecinos, comercios, industrias, productores agropecuarios y clubes del distrito en acceder a programas vinculados a la instalación de equipos de energía solar.

La iniciativa se enmarca en la Ordenanza N.º 2427, que promueve el desarrollo de políticas públicas orientadas al uso de energías renovables en el partido de Brandsen.

A través de este relevamiento, el Municipio busca conocer el nivel de interés de los distintos sectores de la comunidad para avanzar en el diseño de líneas de financiamiento, beneficios fiscales y programas de acompañamiento técnico que faciliten la incorporación de esta tecnología.

La información obtenida permitirá además gestionar financiamiento ante organismos provinciales, nacionales e internacionales, con el objetivo de impulsar la transición hacia fuentes de energía más sustentables y accesibles para la comunidad.

Tu opinión es importante Te invitamos a completar una breve encuesta. Solo te llevará unos minutos. Respondé la encuesta

