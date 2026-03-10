Nicolás Mantegazza acompañó a estudiantes y docentes en el regreso a las aulas.

El intendente sanvicentino participó del comienzo de clases en la Escuela de Educación Media N° 2 “Prof. Alberto D. Bourras” de San Vicente.

Por la mañana, el jefe comunal recorrió las instalaciones de la institución, dialogó con alumnos y alumnas, destacando la importancia de seguir fortaleciendo la educación pública como una herramienta fundamental para el desarrollo de la comunidad.

“Es un placer acompañar a los que recién arrancan, que disfruten este momento, para que puedan tomar todas las herramientas que les sirvan para la etapa que viene. Que este cierre de ciclo sea una apertura para seguir formándose y capacitándose para el día de mañana”, expresó Mantegazza durante el encuentro.

El inicio del ciclo lectivo marca un nuevo comienzo para miles de estudiantes del distrito, que vuelven a las aulas con entusiasmo y expectativas renovadas. En ese marco, desde el Municipio se reafirmó el compromiso de continuar acompañando a las instituciones educativas con infraestructura, equipamiento y políticas públicas que garanticen una educación de calidad.

“En San Vicente la educación es una prioridad y un verdadero motor de transformación. Por eso seguimos trabajando para que cada estudiante tenga las herramientas necesarias para aprender y crecer”, concluyó el intendente.

