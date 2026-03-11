El presidente de Vecinos por un Brandsen Ecológico, advirtió sobre el incumplimiento de la ordenanza vigente y pidió que sean incorporados a la comisión que analiza el COUT.

El presidente de Vecinos por un Brandsen Ecológico, Alberto Almandos, abordó en una entrevista con Grassi.com (Estación Radio) distintos temas vinculados a la agenda ambiental del Distrito. Entre ellos, la carta enviada al Municipio junto a la Sociedad Rural de Brandsen para reclamar controles sobre la instalación de invernaderos y la preocupación por el estado actual de la planta de reciclado de residuos.

Según explicó, el planteo presentado ante el gobierno municipal se vincula con el cumplimiento de la ordenanza 2408, una normativa que regula la instalación y extensión de los invernaderos en el Distrito. “Esa ordenanza fue escrita en conjunto entre Vecinos por un Brandsen Ecológico y la Sociedad Rural. En ese momento trabajamos juntos para elaborarla y presentarla”, recordó Almandos.

La carta fue redactada el 3 de febrero y presentada formalmente en el Municipio el 9 de ese mes. Allí ambas entidades solicitaron a las autoridades que verifiquen el cumplimiento de la normativa vigente.

“CADA VEZ HAY MÁS INVERNADEROS”

El dirigente explicó que la inquietud surgió a partir de una serie de incendios registrados recientemente en zonas rurales del Distrito, algunos de los cuales, según se presume, podrían haberse originado en sectores donde funcionan invernaderos y “surgió la preocupación de que no se estaría cumpliendo con la ordenanza 2408 en cuanto a los controles”.

De acuerdo con Almandos, integrantes de la organización y de la Sociedad Rural realizaron recorridas por distintas zonas del Distrito y observaron un crecimiento significativo en la cantidad de estructuras productivas: “Vamos viendo el progreso de la cantidad de invernáculos que se están instalando. Te das cuenta por el porcentaje de los campos que cada vez hay más”, explicó.

El dirigente sostuvo que la ordenanza establece límites claros respecto de la superficie que puede destinarse a este tipo de actividad dentro de cada establecimiento rural: “La ordenanza restringe bastante. Se puede instalar en los campos, pero sólo en un porcentaje determinado del predio. No es que se pueda cubrir todo el campo con invernaderos”, señaló.

En ese marco, advirtió que también se estarían instalando nuevas estructuras sin las autorizaciones correspondientes: “Cuando se hace la geolocalización del campo se puede averiguar en Obras Públicas si tienen permiso o no para la instalación”.

LAS ZONAS DONDE CRECE LA ACTIVIDAD

Consultado sobre los lugares donde se observa mayor expansión de los invernaderos, Almandos señaló que la zona más comprometida sería el Cuartel VI del Partido y otros sectores cerca de las rutas que atraviesan el Distrito: “Sobre la ruta 6, a la altura del kilómetro 41, y cerca de la ruta 53”, detalló.

En ese contexto, recordó que en el área ya existe una denuncia penal vinculada a los incendios registrados recientemente: “En esa zona ya hay una denuncia penal por el tema de los incendios y está actuando una fiscalía, a partir de la denuncia de un vecino”. Además, indicó que la organización ambientalista también elevó una nota al SENASA Vegetal para poner en conocimiento la situación.

Pese al planteo realizado, Almandos confirmó que hasta ahora no recibieron respuestas oficiales de la Comuna y “calculo que la Sociedad Rural tampoco, porque su presidente no se comunicó con nosotros para comentarnos si hubo alguna contestación”, señaló.

LA SITUACIÓN DE LA PLANTA DE RECICLADO

Otro de los temas que generó preocupación en los últimos días fue la situación de la planta de reciclado de residuos de Brandsen, luego de que la organización ambiental difundiera una imagen que mostraba una importante acumulación de basura. La fotografía, que circuló en redes sociales, fue tomada de una captura televisiva de una imagen enviada por un oyente a un programa radial. “Uno ve una situación complicada, muy complicada. La basura se fue acumulando y se transformó en un problema serio”, advirtió.

Almandos consideró que el crecimiento de la población y la falta de ampliación de la infraestructura municipal generaron un desfasaje entre la cantidad de residuos producidos y la capacidad de tratamiento. “La estructura municipal de Brandsen quedó muy chica con respecto a la cantidad de basura y a la cantidad de gente que vive en el Distrito. Estamos prácticamente con la misma estructura que cuando se inauguró la planta”, sostuvo.

También señaló que la acumulación de residuos se fue agravando con el paso de las distintas gestiones municipales: “La basura se fue acumulando en distintos períodos de gobierno y hoy tenemos todo ese basural que es un problema muy grande”, afirmó.

Además, consideró que el deterioro del sistema de separación de residuos en origen también influyó en la situación actual: “La gente cada vez separa menos porque se perdió el incentivo. Cuando la recolección no se hace bien o no se cumple, la gente se cansa y deja de hacerlo”.

PEDIDO PARA INTEGRAR EL DEBATE DEL COUT

Finalmente, Almandos confirmó que la organización presentó un pedido formal para participar en la comisión que analiza las modificaciones al Código de Ordenamiento Urbano y Territorial (COUT): “Ingresamos una nota al intendente solicitando participar. Nos parece que está faltando la pata ambiental”.

El dirigente valoró que ya participen instituciones como la Cámara de Comercio y la Sociedad Rural, pero sostuvo que “el tema ambiental atraviesa todas las decisiones urbanísticas. Por eso creemos que también debería estar Vecinos por un Brandsen Ecológico”, expresó.

En ese sentido, remarcó que la entidad cuenta con integrantes con experiencia en el área: “Tenemos gente con mucho conocimiento y especialistas que pueden aportar. Siempre estamos dispuestos a colaborar para buscar soluciones que beneficien a Brandsen”, concluyó.

ESCUCHÁ LA NOTA

