Preocupación por los invernaderos: la Sociedad Rural y Vecinos Ecológicos piden controles al municipio

Las entidades enviaron una nota al Ejecutivo por posibles incumplimientos de la Ordenanza N.º 2408/25.

La Sociedad Rural Coronel Brandsen y la asociación Vecinos por un Brandsen Ecológico presentaron una nota conjunta al intendente Fernando Raitelli en la que manifiestan su preocupación por la instalación y funcionamiento de invernaderos en distintos puntos del distrito y reclaman el cumplimiento de la Ordenanza Municipal N.º 2408/25.

El documento, ingresado formalmente en la Municipalidad el 9 de febrero pasado, solicita que las secretarías municipales de Seguridad y de Producción lleven adelante un “estricto cumplimiento” de la normativa que regula la actividad.

Según señalan las entidades, vecinos del Cuartel VI habrían detectado la presencia de algunos predios con actividad vinculada a invernaderos, aunque -según afirman- se desconoce si cuentan con la habilitación municipal correspondiente.

En la nota también se advierte sobre diversas problemáticas asociadas a este tipo de explotaciones intensivas, entre ellas la proliferación de moscas, acumulación de residuos orgánicos e inorgánicos, uso de agroquímicos y manejo inadecuado de desechos como nylon y basura, situaciones que “afectarían la calidad de vida de los vecinos y el ambiente”.

Además, las instituciones recuerdan que la ordenanza establece zonas específicas donde pueden instalarse este tipo de emprendimientos productivos. En ese sentido, remarcan que la normativa prohíbe su localización en humedales, terrenos de baja cota, áreas de infiltración o recarga del acuífero, cercanías de fuentes de agua para consumo humano, cursos de agua y lagunas, así como también en zonas de conservación o de protección paisajística y ambiental.

Por otra parte, solicitaron al municipio información sobre el Registro Municipal de Emprendimientos Agroproductivos Intensivos bajo cubierta o semicubierta, donde deberían figurar los establecimientos habilitados. También pidieron conocer la situación de los invernaderos que ya estaban instalados antes de la sanción y promulgación de la ordenanza, los cuales deberán adecuarse a la normativa vigente.

La presentación fue firmada por autoridades de ambas instituciones y quedó a disposición del Ejecutivo municipal para ampliar la información o aportar testimonios de vecinos que manifestaron su preocupación por la actividad.

¿QUÉ DICE LA ORDENANZA?

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp