El intendente defendió la gestión con cifras y repasó los avances en salud, desarrollo social, producción y cultura. Destacó el acompañamiento en salud mental y en asistencia social.

En la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, el intendente Fernando Raitelli realizó un extenso balance de gestión en el que detalló políticas públicas, estadísticas y acciones concretas desarrolladas durante el último año. En su mensaje, sostuvo que el municipio atraviesa un proceso de ordenamiento administrativo y reafirmó la necesidad de discutir el futuro del distrito.

“Después de 150 años de historia tenemos por delante discutir el Brandsen que queremos para los próximos 50 años”, planteó al inicio de su discurso, al tiempo que convocó a la comunidad a participar de ese debate.

El jefe comunal reconoció que el último año fue complejo desde el punto de vista económico, pero aseguró que la Comuna logró sostener sus compromisos. “Quiero que sepan que no fue un año sencillo, pero aun así hicimos frente a los compromisos que asumimos. Con mucho orgullo podemos decir que estamos en el camino de ordenar el municipio”, afirmó.

En ese sentido, explicó que la gestión se enfocó en consolidar los ingresos municipales sin aumentar la presión tributaria: “Mantuvimos el nivel real de las tasas para no desfinanciar el municipio e intensificamos la política de recupero de deudas”, señaló.

FUERTE CRECIMIENTO DE LA DEMANDA EN SALUD

Uno de los ejes centrales del discurso estuvo dedicado al sistema de salud municipal. Raitelli sostuvo que la gestión decidió ampliar y mejorar la salud pública ante el crecimiento de la demanda.“Expandimos la red de atención primaria y el abordaje territorial, garantizando accesibilidad y cercanía a la hora de cuidar a la población”, expresó.

El intendente detalló que durante el último año se registró un 30% más de pacientes atendidos en las unidades sanitarias respecto de 2024, mientras que casi 7.000 personas pasaron por el sistema de internación del hospital municipal, lo que representó un aumento del 138%.

Además, indicó que 60.000 consultas correspondieron a demanda espontánea y más de 38.000 a consultorios externos, cifras que atribuyó tanto a la ampliación de servicios como a la situación económica: “El deterioro económico hace que muchos vecinos ya no tengan obra social o no les alcance para atenderse en el sector privado”, explicó.

En ese marco, destacó la incorporación de nuevas especialidades médicas, entre ellas neurología infantil, un servicio que calificó como histórico para el Distrito: “Por primera vez en la historia del distrito se incorporó la especialidad de neurología infantil, lo que posiciona al sistema de salud de Brandsen como único en la región”, remarcó.

También subrayó la expansión de la guardia pediátrica con un equipo de 12 profesionales y la continuidad de especialidades como infectología, traumatología, ginecología, obstetricia y neumonología.

En cuanto a infraestructura, anunció la reparación de la planta de oxígeno del hospital, con una inversión cercana a 27 millones de pesos, y adelantó nuevas gestiones ante el Ministerio de Salud bonaerense para la instalación de un tomógrafo.

MENOS MORTALIDAD Y MÁS ATENCIÓN EN TERAPIA INTENSIVA

Raitelli también presentó cifras vinculadas al funcionamiento de la terapia intensiva del hospital municipal. Según detalló, la cantidad de pacientes atendidos pasó de 93 en 2023 a 206 en 2025, lo que representa un aumento superior al 120%.

Al mismo tiempo, indicó que los fallecimientos se redujeron de 17 en 2023 a 5 en 2025: “Más pacientes atendidos, menos fallecimientos y mayor capacidad de respuesta son la prueba de que la gente confía en el sistema de salud pública”, sostuvo.

ASISTENCIA SOCIAL

Otro de los puntos centrales del discurso fue la política social. El intendente aseguró que el municipio mantiene una presencia territorial activa frente al deterioro del contexto económico.

Actualmente, según informó, alrededor de 4.000 familias reciben asistencia alimentaria mensual, lo que representa un 25% más que el año anterior. “La política social no puede limitarse a responder emergencias; debe estar presente todos los días en cada barrio”, afirmó.

Entre otras acciones, destacó el programa habitacional que permitió dar respuesta a 116 familias mediante la construcción de techos en viviendas en situación crítica. “No entregamos chapas, construimos techos”, sintetizó.

También valoró el funcionamiento de los cinco Centros de Atención Integral y de la guardería municipal, que atienden a unos 300 niños de entre 45 días y 5 años.

VIOLENCIA DE GÉNERO Y SALUD MENTAL

El intendente también se refirió a las políticas de género y a la creciente preocupación por la salud mental. En 2025, el municipio intervino en 1.204 situaciones de violencia por motivos de género, cada una con acompañamiento profesional y articulación con otras instituciones.

“Cuando se presenta una situación de violencia no hay margen para la improvisación ni para la indiferencia. En esta gestión no miramos para otro lado”, aseguró.

Respecto a la salud mental, recordó que se creó un área específica y que la guardia psicológica funciona las 24 horas. Además, pidió responsabilidad política en el tratamiento del tema. “No se puede hacer política con el sufrimiento de nuestros vecinos”, advirtió.

CULTURA, DEPORTE Y EVENTOS MASIVOS

El intendente también destacó las políticas culturales y deportivas del municipio. Según detalló, actualmente funcionan 85 talleres y escuelas municipales que alcanzan a más de 3.000 vecinos.

También resaltó el crecimiento de la colonia municipal de verano, que pasó de 150 participantes en su primer año a 300 en la última edición, mientras que la colonia de adultos mayores superó los 200 inscriptos.

Finalmente, subrayó el impacto económico y social del carnaval local, por el que pasaron más de 80.000 personas: “Los carnavales no son solo una comparsa o un artista reconocido. Son parte de nuestra identidad y generan un movimiento económico real para nuestros comercios y emprendedores”, concluyó.

