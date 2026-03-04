Hoy inició un nuevo ciclo lectivo de las carreras que ofrece la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) en la extensión de nuestra ciudad.

Estas siguen vigentes gracias a un convenio realizado entre el Municipio, la UNLP y la Sociedad Rural de Brandsen. Como consecuencia de este, muchos jóvenes del Distrito tienen la oportunidad de cursar una carrera universitaria sin tener que trasladarse.

