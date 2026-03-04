El Centro Interdisciplinario Espacio Puente abre sus puertas a profesionales de distintas áreas que deseen desarrollar su actividad en un espacio pensado para el trabajo colaborativo y la atención integral. Ubicado en pleno centro de Brandsen, el lugar cuenta con consultorios totalmente equipados, sala de espera, secretaría y un entorno cómodo para recibir pacientes, además de flexibilidad horaria y múltiples especialidades que ya forman parte del equipo.

Si sos profesional de la salud o el bienestar y estás buscando un lugar funcional y bien ubicado para atender, esta puede ser una excelente oportunidad para sumarte a una propuesta en crecimiento dentro de la ciudad.



Contacto – Espacio Puente Consultas Espacio Puente 📱 2223 432387 Turnos 💬 2223 526709 📍 Ferrari 485 – Coronel Brandsen

Nuestros profesionales – Espacio Puente

