En el marco del fortalecimiento de la infraestructura educativa, además supervisó obras clave.

El intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, encabezó una intensa agenda de gestión educativa que incluyó la inauguración de escuelas y la supervisión de obras de ampliación y puesta en valor en diversos establecimientos del distrito, consolidando el compromiso municipal con la educación pública y privada.

MÁS JARDINES Y ESCUELAS QUE SE SUMAN AL SISTEMA EDUCATIVO

La agenda encabezada por el intendente Nicolás Mantegazza reflejó una fuerte apuesta a la ampliación concreta del sistema educativo en el distrito. En las ciudades de San Vicente y Alejandro Korn, el jefe comunal visitó los nuevos edificios de los Jardines de Infantes Nº 917, Nº 920 y Nº 921, que próximamente se incorporarán formalmente a la red educativa local.

Se trata de nuevas instituciones y edificios que no solo modernizan la infraestructura, sino que amplían la matrícula y generan más vacantes para que cientos de niños y niñas puedan iniciar su trayectoria escolar en espacios diseñados especialmente para el aprendizaje a través del juego.

El Jardín de Infantes Nº 917 cuenta con un edificio completamente nuevo, emplazado en el predio donde anteriormente funcionaba el Espacio de Primera Infancia (EPI) de Villa Coll, en las calles Pueyrredón y Mariano Moreno de Alejandro Korn.

El Jardín de Infantes Nº 920 es una nueva construcción, ubicada detrás de la Escuela Primaria Nº 31 del barrio La Pradera, sobre la calle Constituyentes entre calle 10 y calle 11, también en Alejandro Korn.

En tanto, el Jardín de Infantes Nº 921 se encuentra en Ugarte y Francisca de López, en el barrio La Merced de San Vicente, consolidando la expansión del nivel inicial en esa localidad.

Al respecto, Mantegazza expresó: “Estuvimos recorriendo distintos puntos. En el Jardín 917 su nuevo edificio, y otros dos que se suman a la red de jardines de infantes de San Vicente, que son nuevas creaciones como el Jardín Nº 920 y el Jardín Nº 921”. Además, remarcó: “Cientos de niños llegarán a estos espacios renovados para empezar las clases, que gracias al trabajo conjunto con la Provincia, pudimos poner en valor”.

Estas incorporaciones representan una decisión política clara: fortalecer el inicio de la trayectoria educativa, garantizar más acceso y seguir ampliando derechos desde los primeros años.

OBRAS Y AMPLIACIONES EN EL NIVEL PRIMARIO

La inversión también alcanza al nivel primario con obras que mejoran y amplían la capacidad edilicia.

En la Escuela Primaria Nº 15 “Jorge Newbery”, situada en Salvador Arcuri esquina Vidal, en el barrio La Esperanza de Alejandro Korn, avanza la puesta en valor y ampliación del edificio, que ya cuenta con nuevas aulas listas para recibir a los estudiantes.

En la Escuela Primaria Nº 23 “Manuel Dorrego”, ubicada en la calle Ascasubi del barrio Santa Ana, finalizaron los trabajos de pintura y mejoras en la fachada, fortaleciendo las condiciones edilicias del establecimiento.

Por su parte, la Escuela Primaria Nº 6 “Hipólito Yrigoyen”, nuevo edificio emplazado junto al CEF en las calles Estrada y Belgrano de San Vicente, forma parte de las obras recuperadas y reactivadas en articulación con la Provincia de Buenos Aires.

Estas intervenciones no solo mejoran espacios existentes, sino que consolidan infraestructura nueva que amplía la oferta educativa y acompaña el crecimiento poblacional del distrito.

UNA DEUDA HISTÓRICA SALDADA EN EL NIVEL SECUNDARIO

En el nivel medio, el intendente supervisó el avance de la obra de la Escuela Secundaria Nº 11, ubicada en Salvador Arcuri 100, en Alejandro Korn, que contará con 15 aulas y donde ya se ejecuta el montaje del techo de su edificio propio.

La concreción de esta obra permitirá saldar una deuda histórica con la comunidad educativa del barrio La Esperanza, ya que la institución funcionaba anteriormente dentro de la Escuela Primaria Nº 15, compartiendo espacio. En este sentido, el jefe comunal afirmó: “Tenemos obras de educación en nuestras tres localidades. Otra escuela que tendrá su edificio propio es la Secundaria 11. Las obras junto a la Provincia de Buenos Aires no paran”.

Con nuevos jardines que se incorporan al sistema, ampliaciones en el nivel primario y edificios propios para escuelas secundarias, el Municipio de San Vicente reafirma su decisión de fortalecer la educación pública en todos sus niveles, ampliando derechos y garantizando mejores condiciones de aprendizaje para niños, niñas y jóvenes del distrito.

OTRAS INAUGURACIONES

El Instituto Educativo Estrella del Sur abrió sus puertas y comienza una nueva etapa para la comunidad educativa.

El jefe comunal celebró la apertura del Instituto Educativo Estrella del Sur, un proyecto largamente anhelado que abrió sus puertas en el barrio Santa Ana de Alejandro Korn para los alumnos de primer grado y primer año del ciclo secundario, ampliando la oferta educativa en el distrito y fortaleciendo el vínculo entre educación y comunidad.

«Este proyecto está pensado y soñado con un plan de estudio para poder tener la mejor calidad educativa, ese ensamble entre la institución educativa y el club, con las instalaciones de primera calidad, donde el idioma inglés y todas las herramientas que se necesitan para formarse y educarse sean las que se lleven después de estos años de formación», expresó Mantegazza durante el acto inicial, acompañado por autoridades educativas y familias de la comunidad.

Por otra parte, Miró College San Vicente inauguró su nuevo edificio y consolida una propuesta académica innovadora en el distrito. El intendente sanvicentino acompañó la inauguración del nuevo Miró College San Vicente, destacando la importancia de sumar espacios que jerarquicen la oferta educativa en la región.

