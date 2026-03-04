La Secretaría de Desarrollo Social invita a la Comunidad a participar de una de las actividades conmemorativas a desarrollarse en el Club de Pesca.

En el marco de la agenda por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el próximo sábado 7 desde las 9 se llevará a cabo un encuentro deportivo de Newcom femenino en las instalaciones del Club de Pesca – Ituzaingó 576-.

Esta iniciativa busca fortalecer los lazos comunitarios y promover el acceso equitativo al deporte, brindando un espacio de visibilización y recreación para todas las vecinas que deseen sumarse. En ese marco, la Secretaría de Desarrollo Social de la Comuna, a través de la Dirección de Abordaje de Políticas de Género, invita a participar del certamen. Para inscripciones, comunicarse al 2223.506792.

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

Dirección de prensa | Municipalidad de Brandsen | Tel: 02223-442201 int. 148 |

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp



