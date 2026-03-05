Niños, niñas y jóvenes accedieron a controles de peso, talla, vacunación y certificaciones necesarias para actividades deportivas y trámites sociales.

El Municipio de San Vicente llevó adelante un importante operativo integral en el CAPS René Favaloro de Alejandro Korn, donde decenas de niños, niñas y adolescentes accedieron a controles médicos y a la actualización de sus Libretas Sanitarias y documentación requerida por ANSES.

Durante la jornada, los equipos de salud realizaron controles de peso y talla, vacunación pediátrica y verificación del calendario completo de inmunización, garantizando el cumplimiento de los requisitos necesarios para la presentación de la Libreta AUH y las Libretas Sanitarias Deportivas.

El operativo permitió acompañar a las familias en un mismo espacio, facilitando trámites y reforzando el acceso a la salud pública de calidad. Además, jóvenes deportistas del distrito pudieron completar sus controles médicos obligatorios para participar en actividades deportivas, fortaleciendo el cuidado integral y la prevención.

Desde el Municipio destacaron la importancia de sostener estas políticas públicas que articulan salud y acompañamiento social, asegurando que cada chico y chica de San Vicente cuente con sus controles médicos al día, vacunas actualizadas y la documentación necesaria para garantizar sus derechos.

Esta actividad forma parte de las acciones de fortalecimiento de la atención primaria de la salud que se vienen desarrollando en los centros de salud del distrito, con el objetivo de acercar el sistema sanitario a la comunidad y facilitar el acceso a controles preventivos.

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

Dirección de prensa | Municipalidad de Sanvicente | Visita nuestra web: https://www.sanvicente.gob.ar/ |

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp