El referente de Vecinos por un Brandsen Ecológico cuestionó la exclusión de la institución en el proyecto de la reforma del COUT y apuntó al Ejecutivo.

“En todas nuestras peticiones pedimos incluir a la Cámara de Comercio y a la Sociedad Rural. Lo que no entendemos es por qué a nosotros no”, expresó Suárez.

El ingreso al Concejo Deliberante de un proyecto enviado por el Ejecutivo municipal para modificar la composición de la Comisión Honoraria del Código de Ordenamiento Urbano Territorial reavivó un viejo reclamo: Vecinos por un Brandsen Ecológico volvió a quedar afuera.

Su referente, Pablo Suárez, manifestó su sorpresa, molestia y preocupación en Grassi.com (Estación Radio) por una exclusión que –según afirma– se repite sistemáticamente, pese al rol que la organización viene desempeñando en la discusión ambiental de la ciudad desde hace más de dos décadas.

Suárez explicó que la participación en la Comisión es crucial porque “es quien emite la primera opinión sobre cómo se va a reformular el Código Urbano”, un instrumento que regula desde reformas edilicias hasta la localización de industrias, el desarrollo de barrios cerrados, nuevos loteos y la preservación del patrimonio histórico.

“Desde que se puso en vigencia el Código Urbano Territorial venimos pidiendo participar en esta comisión honoraria. Siempre reclamamos ser parte, porque tenemos mucho para aportar desde lo técnico y lo ambiental”, subrayó.

“NO ENTENDEMOS ES POR QUÉ A NOSOTROS NO”

La institución ambientalista envió en mayo del año pasado una carta formal al intendente solicitando nuevamente ser incorporados. Nunca hubo respuesta. Mientras tanto, la actividad en la Comisión –un órgano consultivo donde actualmente intervienen los colegios profesionales de arquitectos, agrimensores y maestros mayores de obra– continuó sin su presencia.

El lunes 17, finalmente, llegó la novedad: el Ejecutivo presentó un proyecto para modificar el artículo 2.3.3 del Código Urbano y agregar a la Sociedad Rural y a la Cámara de Comercio como miembros permanentes con voz y voto. La sorpresa fue que Vecinos por un Brandsen Ecológico volvió a quedar afuera. “El intendente los promueve, pero no nos pone a nosotros. Queda cerrado entre esas personas”, se quejó el entrevistado.

Lejos de cuestionar la incorporación de actores productivos, Suárez sostuvo que siempre apoyaron la idea de ampliar la mesa: “En todas nuestras peticiones pedimos incluir a la Cámara de Comercio, a la Sociedad Rural y a otras instituciones representativas. Estamos totalmente de acuerdo con que participen. Lo que no entendemos es por qué a nosotros no”.

“SOMOS UNA INSTITUCIÓN SERIA Y CON TRAYECTORIA”

Para el referente, la ausencia de la institución desbalancea la mirada con que se discute el desarrollo urbano del Distrito: “Si no estamos, solo se escuchan voces de actores que pueden tener beneficios dentro de sus actividades. Nosotros aportaríamos la pata ecológica con nuestro equipo técnico. Se equilibraría la balanza y todos podríamos debatir en igualdad”.

Suárez remarcó el recorrido del espacio: 22 años de trabajo ininterrumpido, personería jurídica, declaratoria de interés municipal y más de 20 proyectos de ordenanza elaborados, de los cuales cinco fueron sancionados.

Y agregó:“No estamos hablando de cualquier kiosquito. Somos una institución seria, con trayectoria, y con un compromiso real con el bienestar ambiental de Brandsen”.

“DEBE SER DESDE UN CAPRICHO”

Una de las preguntas inevitables fue por qué el Ejecutivo insiste en no incluirlos. Suárez ofreció dos explicaciones posibles: “Debe ser desde un capricho de las autoridades o un miedo a un grupo de personas que lo único que ha logrado es el bien para nuestra localidad”.

A la vez rechazó la idea de que el espacio sea un obstáculo para la gestión: “Lo que está bien lo vamos a acompañar, y lo que está mal lo vamos a criticar. Pero siempre vamos a llevar una propuesta superadora. Hemos demostrado que cuando se trabaja en conjunto se logran ordenanzas de calidad”.

Recordó, por ejemplo, la reciente ordenanza de regulación de invernaderos, elaborada y consensuada con la Cámara de Comercio, la Sociedad Rural, el Ejecutivo y distintos bloques legislativos: “Ese proyecto fue presentado en el museo por invitación del intendente, debatido entre todos y aprobado con modificaciones menores. Eso demuestra que el diálogo es posible”.

“QUE NO NOS TENGAN MIEDO”

Suárez sostuvo que la Comisión Honoraria debería ser un espacio donde se refleje el compromiso con la participación ciudadana que suelen expresar los funcionarios en campaña: “Siempre se declama la participación cuando los políticos están en época de candidatura. Bueno, tienen que llevarla a la práctica y dejarnos participar”.

También remarcó que, aunque la Comisión no es vinculante, su opinión es el primer paso en la toma de decisiones urbanísticas, por lo que la diversidad de voces es clave: “Todos somos vecinos de Brandsen y todos queremos lo mejor. El consenso se construye escuchando a todos los actores, no cerrando la discusión”.

El referente ambiental cerró con un mensaje directo: “Que no nos tengan miedo. Siempre estamos abiertos al diálogo. Ojalá a la brevedad podamos avanzar con esto y ser incluidos en la Comisión Honoraria”.

