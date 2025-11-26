El Centro Educativo Complementario local llevó adelante este jueves su tradicional muestra de fin de año, un evento que reunió a familias, docentes y estudiantes para compartir los proyectos realizados durante el ciclo lectivo 2025.

La celebración tuvo lugar sobre la calle Rivadavia, que se convirtió en un gran escenario al aire libre para que los chicos y chicas pudieran desplegar todo lo aprendido.

La jornada comenzó por la tarde, cuando los alumnos y alumnas, acompañados por sus docentes, se prepararon para mostrar sus habilidades artísticas. Con distintos disfraces y una notable puesta en escena, protagonizaron bailes y coreografías que reflejaron el trabajo realizado en los talleres del centro. Entre música, risas y aplausos, el público disfrutó de una propuesta variada y muy dinámica.

RECONOCIMIENTO PARA LÁTIGO COGGI Y PERCHI PERNIGOTTI

Emoción y orgullo en el CEC 801: homenaje a “Látigo” Coggi y reconocimiento a Perchi Pernigotti

La muestra de cierre de año del CEC N° 801 tuvo un momento inolvidable cuando los alumnos sorprendieron al público con un homenaje al ex campeón mundial de boxeo Juan Martín “Látigo” Coggi, una figura que, más allá del deporte, es parte viva de la historia de Brandsen.

Coggi, emocionado, dejó una serie de palabras que tocaron a todos. Con esa humildad que siempre lo caracterizó, recordó sus inicios y el rol fundamental que tuvo la comunidad brandseña en su camino al título mundial:

“Yo llegué a donde llegué no por mí mismo, llegué por todo Brandsen. todos me ayudaron. Hasta un auto me compraron para que pudiera viajar más cómodo.”

El ex campeón no dudó en remarcar su sentido de pertenencia:

“Para mí, mi lugar es este. Yo nací en Figuera, pero me crié acá y acá lo llevo en el alma.”

También evocó sus años como alumno del Centro Educativo, con anécdotas llenas de ternura y picardía, recordando a maestras y compañeros:

“En mi época estaban colorado Álvarez, Dani González… era pina todos los días. Yo siempre fui un loco, pero jamás le falté el respeto a una maestra.”



Y entre risas, confesó lo que ya mostraba su destino:

“Cuando la señorita me retaba por pelear, yo le decía: ‘Yo quiero ser boxeador’. Y ella me decía que me iban a dejar loco. ‘No importa —le contestaba— ya estoy loco’.”

Coggi también habló de su vocación actual como entrenador y de la responsabilidad que asume con sus pupilos:

“Yo no por una pelea hago golpear a un chico. Si lo veo que no está en condiciones, no sigue. La responsabilidad es mía.”

Y remató con un mensaje que volvió a despertar aplausos:

“Muchas gracias a Brandsen por todo lo que me dieron. Este es mi lugar en el mundo.”

Reconocimiento a Perchi Pernigotti

En esa misma noche, otro homenaje llenó de emoción al salón: el reconocimiento a Perchi Pernigotti, figura clave en el CEC 801 desde sus inicios. Con su calidez de siempre, Perchi dialogó con Coggi y fue sorprendido por los chicos que con un muy lindo número recorrieron su labor incansable como docente, su compromiso cotidiano y su presencia histórica en la institución.

Docentes, familias y ex alumnos destacaron su dedicación en la construcción comunitaria del CEC, donde ha sido sostén, guía y referencia durante décadas. Su homenaje no fue solo un aplauso: fue un agradecimiento sincero a alguien que estuvo —y sigue estando— siempre.

Con palabras, recuerdos, risas y emoción, el CEC 801 cerró un año celebrando a dos referentes que llevan a Brandsen en la piel: un campeón que nunca se olvidó de su gente y un trabajador de la educación que dedicó su vida a la comunidad.

