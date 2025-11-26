Minutos antes del mediodía, Nicolás Dávila fue encontrado en buen estado de salud en la casa de un familiar y lo trasladarán a la Ciudad.
La Policía Comunal de Brandsen inició una averiguación de paradero para dar con un joven de 20 años (Nicolás Iván Dávila) que se ausentó del Hospital “Francisco Caram”, donde permanecía internado bajo evaluación del área de Salud Mental.
Según informó una vecina de Jeppener, madre del joven buscado, su hijo se encontraba internado en el hospital local desde el viernes 21 de noviembre. Sin embargo, ayer alrededor de las 19.00, se fugó del sector de internación.
La buena noticia de su aparición se dio poco antes del mediodía, cuando encontraron a Nicolás en la localidad de Monte Grande. Nuestro vecino se encontraba en la casa de un familiar y aguardaban para su traslado hacia Brandsen. De momento no se conocen más detalles.
Se solicita la colaboración para dar con el paradero de Nicolás Iván Dávila (20)
Al momento de ausentarse vestía:
- Buzo polar gris claro
- Jean celeste claro
- Zapatillas negras
- Mochila negra y roja
Características físicas:
- 1,75 m aproximadamente
- Contextura delgada
- Cabello castaño oscuro
- Barba de varios días
- Piel clara
- No posee tatuajes
- Presenta cicatrices en brazos y quemaduras antiguas de cigarrillos en los hombros
