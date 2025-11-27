Tras su tercera nominación, el DT de Estrella del Sur finalmente se quedó con la estatuilla en la ceremonia realizada en Ezeiza. Destacó que «no cree en los premios individuales» y valoró el esfuerzo colectivo.

Se celebraron los Premios Alumni 2025 en el predio de la AFA “Lionel Andrés Messi”, en Ezeiza. Entre los ternados se encontraba nuestro vecino Agustín Wallasch, técnico de Estrella del Sur, quedándose con el galardón como mejor técnico del Promocional Amateur en su tercera nominación; dos con el equipo de Korn y una con El Porvenir. Lo acompañaron otros dos brandseños y parte del equipo de trabajo: Juanse Daguerre y Nicolás Caram.

Los premiados surgen a partir del voto de los dirigentes de los clubes afiliados a AFA en los siguientes rubros: Dirigente Destacado, Jugador Destacado, Técnico Destacado y Arbitro Destacado, de Liga Profesional, Primera Nacional, Primera B, C y D, Periodismo Radial, Televisivo, Grafico, y sitio internet, Fútbol Femenino A, B y C, Futsal Masculino y Femenino, Fútbol Infantil y Fútbol Juvenil, Dirigentes del Consejo Federal; Federal A y Fútbol Playa.

Tras conseguir el premio, Wallasch se expresó con una sentida dedicatoria a Joaquín Daguerre, vecino que era parte de su cuerpo técnico y que lamentablemente falleció en un accidente de tránsito en septiembre pasado: “No creo en los premios individuales en el fútbol, todo se hace en conjunto. Lo mismo aplica a la vida. Así que aprovecho el momento para agradecer y resaltar principalmente a todos los jugadores con quienes me tocó compartir hermosos día a día, a mis compas del CT, a los dirigentes, los hinchas y en mi caso particular, a mi familia. Cada año, con resultados dispares, lo disfruto mucho y siento que mejoro, también como persona. Y si bien -como dije- el premio no es mío, me tomo el atrevimiento de dedicártelo amigo. Los dos años pasados pasábamos la misma fiesta juntos y se extrañó todo los que nos reíamos. Igual sé que estuviste de otra forma”.

MÁS TERNADOS

Otro que estuvo en la nomina final fue Mateo Muñoz, quien jugó toda la temporada en la Primera Nacional con Talleres de Remedios de Escalada; el creativo se destacó con la camiseta de Estrella del Sur y estuvo candidateado como el mejor jugador del Promocional, premio que finalmente quedó en manos de Tomás Rosic.

Como dirigente destacado de la Jurisdicción Bonaerense del Consejo Federal de Fútbol fue Nicolás Mantegazza, quien como presidente de la Liga Metropolitana de Fútbol de San Vicente, no pudo quedarse con la estatuilla. Lo acompañó, entre otros, el presidente del Club Deportivo y Fomento Las Mandarinas, Luján Barragán Osorio.

“Hoy tuve el honor de representar a mi amado Club, en el Predio Lionel Messi. Acompañé a Nico Mantegazza y es un verdadero placer compartir estos momentos juntos a dirigentes con los que trabajamos día a día para continuar el camino del crecimiento y jerarquización de las instituciones y la asociación que nos nuclea”, expresó Barragán Osorio tras la fiesta.

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp