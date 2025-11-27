Pese a los anuncios recientes, confirmaron el cese de actividades en Ruta 29. Desde Vialidad hablan de “neutralización”; desde la empresa “bajada de ritmo”.

La situación del nuevo puente que cruza el Río Samborombón sobre Ruta 29 vuelve a generar incertidumbre. Según confirmaron desde Vialidad provincial en las últimas horas, la obra atraviesa un freno técnico que implica su “neutralización”. En tanto, desde la empresa constructora Coarco S.A. hablan simplemente de una “bajada de ritmo”.

En este momento, Vialidad está controlando que se cumplan medidas de seguridad para evitar que se produzcan siniestros; se están colocando montículos de tierra para impedir el ingreso de vehículos al sector del puente.

Sin dudas, una situación dispar, ya que hace pocos días desde la cartera provincial dieron a conocer mediante material audiovisual que las obras en el puente continuaban su marcha, al igual que en otros tramos de la ruta, como en el acceso a Ranchos.

QUÉ DICE LA EMPRESA

Por parte de Coarco, empresa responsable de la obra, no hubo declaraciones oficiales. Sin embargo, desde la firma confirmaron que la actividad en el puente “bajó el ritmo”, diferenciándose del término “neutralización” utilizado por Vialidad.

Pese a ello, en el lugar no se observan tareas, más allá de los trabajos vinculados a la seguridad perimetral. En el 2021 los trabajos sobre el puente fueron anunciados y la obra se licitó; pero cuatro años después, no hay certezas para su finalización.

Por Juan Franco – InfoBrandsen

