La Secretaría de Desarrollo Social anunció las fechas para anotar a los niños en la institución, destacando los requisitos necesarios para completar el trámite.
El Centro de Actividades Infantiles «Rayito de Luz» de la localidad de Jeppener ha anunciado oficialmente la apertura de inscripciones para el Ciclo Lectivo 2026. La convocatoria, organizada a través de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio, ha establecido dos jornadas específicas para que las familias se acerquen a realizar el trámite presencial: jueves 27/11; y jueves 4/12
REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN
Para formalizar la inscripción, es indispensable que el adulto responsable concurra con la totalidad de la documentación solicitada por las autoridades educativas y municipales. Se deberá presentar:
- DNI del padre, madre o tutor legal.
- DNI del niño o niña a inscribir.
- Certificado de Nacimiento.
- Constancia de vacunas completas (Libreta sanitaria).
Desde el municipio resaltan la importancia de asistir con los papeles al día para agilizar el proceso y asegurar la vacante de los menores.
¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen!
Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.
Nosotros nunca lo haremos.
Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,
te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕
¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!
Dirección de prensa | Municipalidad de Brandsen | Tel: 02223-442201 int. 148 |
COMUNIDAD INFOBRANDSEN
InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | 2223.508499
Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter
Sumate a nuestro canal de WhatsApp