En el marco del 25N se presentó este espacio de trabajo en el que cual se informa a los jóvenes para prevenir violencias.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Comuna inauguró el Consultorio para Adolescencias en el CAPS Las Mandarinas. El mismo está coordinado por la Dirección de Políticas de Género, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Social.



En ese primer encuentro, se compartió con los de Envión una charla de Salud Sexual Integral a cargo de la Lic. Obstétrica Ivana Banegas y coordinada por la Lic. Claudia Agüero. Los encuentros están pensados para adolescentes de 14 años en adelante, quienes lunes por medio desde las 14 horas podrán obtener información y despejar dudas con respecto a diversas problemáticas que se puedan plantear.

“Porque hablar de derechos, de cuidado, de información y de autonomía también es una forma de prevenir las violencias”, expresaron desde la Dirección de Género, área que conduce Anahí Barrionuevo. El próximo encuentro está pautado para el lunes 1º de diciembre.

