Si bien desde la institución confirmaron a este medio que aun no hay fecha para el inicio de las mismas, dieron a conocer la documentación necesaria.

En el tramo final del año muchos padres quieren que sus hijos culminen sus clases para poder descansar de la rutina; sin embargo, otros están pensando en lo que vendrá; y aquellos niños que aguardan para iniciar la primaria no son la excepción.

Por ello, ante las crecientes consultas, desde InfoBrandsen nos comunicamos con las autoridades de la Escuela Primaria Nº1 “Bartolomé Mitre” para conocer las fechas y los requisitos para las inscripciones a Primer Año del Ciclo Lectivo 2026.

Desde la institución informaron que aún no hay fecha confirmada y que una vez que desde Dirección se defina el cronograma, será dado a conocer públicamente.

Mientras tanto, las familias pueden ir reuniendo la documentación que solicitarán al momento de inscribir:

Planilla de inscripción (se entrega en la escuela cuando habiliten el trámite)

(se entrega en la escuela cuando habiliten el trámite) Fotocopia del DNI del estudiante y de los padres

Fotocopia de la libreta sanitaria y de la vacuna COVID

Fotocopia de la partida de nacimiento

Un folio A4 y una carpeta A4

