«La Picante» vuelve al ring de la FAB en un duelo decisivo ante Jazmín Villarino. La campeona latina OMB hablo de su chance de pelear por la corona del mundo ante la alemana Sarah Bormann.

La campeona latina mínima OMB, Sol Baumstarh (13-7-1, 8KO), subirá otra vez este sábado al cuadrilátero de la Federación Argentina de Box (FAB) en lo que será una de las peleas más decisivas de su carrera. Televisa TyC Sports y TyC Sports Play.

Del otro lado estará la oriunda de Bariloche, Jazmín “La Jefa” Villarino (7-3-2, 1KO), una rival frontal y sobre la que la “Picante” tomará recaudos para salir airosa ya que este combate significa mucho más que una defensa: es la llave que podría abrirle la puerta al título mundial.

La pelea será a diez asaltos y Sol volverá a sentirse local en la FAB, un escenario que ya conoce y donde podría decirse que es casi local. Se la vio ágil pero no se confía: “La Jefa es una boxeadora bastante aguerrida y que va para adelante”.

Después de un parate de seis meses sin boxear, la vecina del Barrio República nos recibió en su gimnasio con energías renovadas: “Estoy súper contenta de volver a subir al ring. Pude acomodar el rincón y eso me permitió trabajar más tranquila; llegamos afilados”, aseguró en diálogo con InfoBrandsen.

En su rincón estarán Adrián Basualdo y Leandro Ledesma, entrenador de Celeste “Chucky” Alaniz; Julio Ledesma es su mánager y Georgina Rivero su promotora; con ese combo, Sol escaló al 1 del ranking mundial y podrá disputarle el título a la germana Sarah Bormann.

“ESTOY CONFORME CON EL EQUIPO”

La actual número 1 del ranking mundial de la OMB construyó los cimientos de su preparación en un ambiente de altísima exigencia. Su entrenamiento diario la llevó a guantear con boxeadoras de talla mundial como Alaniz; Florencia López; Ivanna Fretes y Amalia Mazzarello, entre otras.

“Para mí es un lujo estar entrenando con “Chucky” en su gimnasio. Todas me estuvieron ayudando mucho, y yo a ellas también”, expresó Sol, quien se siente “muy bien preparada mental, anímica y físicamente”.

El vínculo con Alaniz tiene historia y Baumstarh recuerda con claridad aquellas batallas que marcaron los primeros tiempos de su carrera: “Fueron peleas muy duras que me sirvieron para hacerme fuerte”.

En la charla se la vio más relajada, despojada de todo lo que rodea al boxeo pero que no tienen que ver con lo que ella pueda mostrar en el ring y eso se lo atribuye a un equipo ya afianzado: “Estoy más tranquila y súper conforme”, remarca. Esta será el segundo combate con Ledesma como coach, pero el primero desde la ratificación.

EL SUEÑO MUNDIALISTA

Si todo va como el equipo quiere y como los brandseños sueñan, Sol podría encolumnarse al desafío de ir por el título del mundo, algo que le genera mucha ilusión. Sin embargo, no se olvida de que primero debe medirse a Villarino: “Estamos 100% pensando en esta pelea y hay que pasarla porque es la que puede abrirme el camino”.

La posibilidad de salir del país está en el aire y si bien hay un panorama de conjeturas, primero está el combate y la invitación de Sol a todo el pueblo para que se acerque a verla al estadio del barrio porteño de Almagro: “Ojalá se pueda dar y espero que Brandsen me acompañe como en toda mi carrera. Así que vayan a verme”, culminó entre risas.

