En un aparatoso accidente, un auto impactó a una camioneta. En principio, no habría heridos.

Siendo las 15.45 de este jueves, se produjo un fuerte choque entre un auto Renault Clio y una camioneta Ford F100, en la esquina de Belgrano y Alberti.

Según testigos, el auto venía circulando por Alberti hacía el barrio Las Mandarinas a gran velocidad, cuando embistió a la camioneta, dejándola arriba del boulevard. El conductor de la F-100 iba en dirección a las vías del ferrocarril.

Tras el siniestro no se habrían registrado heridos; solo daños materiales. En el lugar trabajaron inspectores de la Dirección de Tránsito y personal de salud del SAME.

